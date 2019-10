Ponta: ”Guvernul Orban nu trece”. Ce liberal ar avea succes ca premier

Victor Ponta spune, intr-un interviu acordat Ziare.com, ca in acest moment un guvern PNL cu Orban premier nu are voturile necesare pentru a trece de votul parlamentarilor.

Liderul Pro Romania sustine ca a doua varianta de premier desemnat de Klaus Iohannis nu va fi tot Ludovic Orban.

Ponta avanseaza numele unui premier liberal care ar putea face majoritate: "Daca ar veni a doua propunere Bolojan, ar trece fara probleme".

Principalele declarații:

Conditie principala pentru intrarea ProRomania la guvernare: impozitare diferentiata a salariilor si crestere diferentiata a pensiilor.

- Trebuie sa stam in Opozitie pana in 2024.

- Guvernul Orban este doar o continuare a instabilitatii. Nu am vazut niciun fel de idee despre ce urmeaza.

- Dupa ce ai luat 6 milioane de "Puie Monta", e cazul sa fii smerit o perioada destul de lunga.

- Dl Orban are o problema personala. Are in propriul partid o multime de oameni care nu vor sa treaca.

