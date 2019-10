Cioloş: ”Eu nu ştiu să-i fi propus cineva alianţei USR-PLUS să intre la guvernare”

Dacian Cioloș a făcut o declarație cel puțin bizară legată de o posibilă intrare la guvernare. Ce ascunde în realitate această declarație?

Dacian Cioloş a declarat că nu au existat discuţii serioase pentru intrarea USR-PLUS la guvernare:

”Eu nu ştiu să-i fi propus cineva alianţei USR-PLUS să intre la guvernare, pentru o discuţie serioasă pe acest subiect. Au fost doar speculaţii în presă, unii care ne acuză că nu avem curajul s-o facem, dar nu ne invităm noi la guvernare. Colegii de la USR au avut o discuţie pe acest subiect, pentru că ei sunt în Parlament, noi la PLUS nu suntem în Parlament, ca să putem să ne punem această problemă, nu ştiu cine are nevoie de noi, de cei de la PLUS acum, la guvernare, atâta timp cât noi nu avem voturi în Parlament”.

În fapt, sesizând criticile venite din partea românilor, care și-au pus speranța într-o schimbare profundă, la care să participe șu USR-PLUS, dar care au sesizat că această alianță are tot felul de motive să nu își asume acum pierderea de procente, Cioloș aruncă o parte din vina neimplicării în curtea parterilor de la USR.

Mai mult decât atât, cum să primești o invitație, atât timp cât ai anunțat de la început că nu dorești să participi, ci preferi să aștepți alegerile generale sau să forțezi declanșarea alegerilor anticipate?

Iată doar una dintre zecile de declarații ale liderului USR, Dan Barna, aceasta fiind făcută în luna august, la Tulcea, înainte de moțiunea de cenzură:

„Vom susţine moţiunea de cenzură şi vom participa la discuţii pentru a găsi cea mai bună soluţie a unei guvernări să asigure perioada aceasta de interimat care să ne ducă la alegeri anticipate. Dar în contextul actual, USR nu va participa cu miniștri într-un guvern de tranziție.” (declarația apare și pe pagina de facebook a lui Barna, alături de multe altele care au exact același mesaj).