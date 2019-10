Cu Viorica, fără Viorica! Dar cu Orban?

E o zi importantă, dar nu e ziua cea mare. În Parlamentul României se votează moțiunea de cenzură împotriva guvernului Dăncilă.

1. De ce e importantă această zi?

- România ar putea scăpa de un premier sfertodoct, o rușine pentru imaginea țări și o ofensă adusă românilor care au citit mai mult decât lista de la întreținenere și Cartea dse Identitate.

- România nu s-ar mai împrumuta pentru pomeni electorale, depășind cu 2,7 miliarde de lei volumul împrumuturilor din perioada de vârf de criză, 2009-2012. În ultimii 3 ani au fost contractate împrumuturi de 140 de miliarde de lei.

- Clasa politică din România ar afla că nimic nu e etern, că în pofida procentelor imense ale coaliției care a dominat până la fractura Pro România și ieșirea ALDE se poate ajunge în minoritate.

2. De ce nu e ziua cea mare?

- Pentru că ceea ce urmează este o perioadă de tranziție, în care o să auzim doar cât de nenorociți au fost ăștia, de parcă nu se știe deja, că nu sunt bani, că trebuie să strângem cureaua. Rău e că toți o vom strânge, nu doar cei care au profitat din plin de beneficiile pomenilor electorale.

- Pentru că, dacă moțiunea trece, tot Viorica va fi premier, însă interimar, cel puțin până la alegerile prezidențiale. Nu o vâd dându-și demisia, întrucât pentru ea miza e prea mare.

- Pentru că l-am auzit pe Orban criticându-i pe cei de acum pentru infrastructura jalnică, pentru că nu avem autostrăzi, deși omul a fost ministru al Transporturilor, timp în care... despre ce vorbim?

- Pentru că, deși știm în ce dezastru ne aflăm, nu am auzit un set de măsuri concrete, care să limiteze proporțiile dezastrului. Am mai trăit experiențe de genul ”lasă că vedem noi ce facem...” și am văzut. Pe fondul competenței opoziției, PSD-ul a reînviat și ați văzut unde a ajuns. Acum e iar praf, dar are toate șansele să se refacă. Și asta doar pe fondul unei opoziții extrem de slabe, unei opoziții fărâmițate.

- Pentru că nu am auzit nici măcar un individ, prin toate cercurile unde am treabă, care să zică: ”va fi bine!” Am auzit doar: ”e cazul să pice, dar Dumnezeu știe ce va urma...”

Din aceste motive și încă vreo câteva conexe e doar o zi importantă, dar nu și ziua cea mare. Și dacă moțiunea nu va trece, nu aș vrea să fiu în pielea lui Orban. Bine, în general nu aș vrea, dar azi cu atât mai mult.