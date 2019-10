Iulian Dumitrescu, președintele PNL Prahova: „Stat în derivă, copii în pericol. PNL are soluții pentru a apăra siguranța cetățeanului și ordinea publică.”

Președintele PNL Prahova, senatorul Iulian Dumitrescu, se declară revoltat de incapacitatea instituțiilor statului de a proteja viața și integritatea copiilor, dar și de brutalitatea cu care statul se îndreaptă mai degrabă asupra victimelor decât asupra infractorilor.

În opinia acestuia, PSD trebuie înlăturat cât mai curând de la putere, iar soluțiile propuse de PNL pentru apărarea siguranței cetățeanului și a ordinii publice trebuie să fie puse urgent în practică.

„Mai mulți părinți responsabili mi-au mărturisit că, după cazurile Caracal și Dâmbovița, nu mai au curajul să își lase copiii singuri, nici măcar pe drumul de acasă la școală și înapoi. Sunt absolut revoltat de incapacitatea statului de a proteja viața și integritatea copiilor noștri. Când statul este în derivă, copiii sunt în pericol. În plus, am văzut cum instituțiile statului s-au năpustit asupra familiei uneia dintre victime, sancționând-o pe mama Luizei Melencu cu amenda maximă, de 5.000 de lei, trimițând apoi jandarmi să o ridice de acasă pentru refuzul acesteia de a i se recolta pentru a doua oară probe biologice. Brutalitatea cu care statul se îndreaptă mai degrabă asupra victimelor decât asupra infractorilor este de neacceptat”, susține Iulian Dumitrescu, prim-vicepreședinte PNL.

Acesta crede că întreaga responsabilitate pentru situația creată aparține PSD, partid care a slăbit instituțiile prin politizare și deprofesionalizare. „Criminalii, violatorii și pedofilii se plimbă nestingheriți pe stradă după ce instituțiile statului au fost politizate și deprofesionalizate de actuala putere. Modul în care PSD a gestionat MAI a făcut ca instituțiile să fie practic paralizate în fața unei crize precum cea de la Caracal”, a afirmat senatorul liberal.

„PNL are soluții concrete pentru a apăra siguranța cetățeanului și ordinea publică. Avem mai multe proiecte de lege depuse în Parlament, dar majoritatea PSD blochează adoptarea lor în regim de urgență. De exemplu, împreună cu colega mea din Prahova, deputatul PNL Roberta Anastase, am inițiat un proiect de lege care dă primăriilor posibilitatea să transporte gratuit şi în siguranţă elevii de şcoală primară şi gimnazială. Având în centrul atenţiei securitatea şi integritatea elevilor, am prevăzut și obligativitatea însoţirii elevilor în aceste autovehicule şcolare. Autovehiculele vor fi echipate cu sisteme tehnice de monitorizare video şi localizare GPS. Există și alte proiecte importante inițiate de PNL, care sunt însă blocate de PSD, cum ar fi: abrogarea Recursului Compensatoriu; implementarea Sistemului „Alertă copil dispărut”; înăsprirea pedepselor (închisoare pe viață pentru infracțiunile de omor cu violență deosebită săvârșite în special asupra femeilor și copiilor); implementarea sistemului de supraveghere cu brățară electronică pentru condamnații eliberați condiționat pentru fapte comise cu violență. Pentru toate aceste considerente, lucrurile sunt clare: PSD trebuie înlăturat cât mai curând de la putere, iar soluțiile propuse de PNL pentru apărarea siguranței cetățeanului și a ordinii publice trebuie să fie puse urgent în practică”, a concluzionat președintele PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, prim-vicepreședinte PNL.

Articol susținut de PNL