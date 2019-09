Senatorul Emanoil Savin despre demisia din grupul PSD: „M-au supărat. Nu am semnat moțiunea de cenzură, dar s-ar putea să o semnez, pentru că fac un bine PSD, care trebuia să fie de multă vreme în Opoziție”

La scurt timp de la anunțul făcut, miercuri, în plenul Senatului, cu privire la demisia din grupul PSD, parlamentarul Emanoil Savin a explicat gestul său. „M-au supărat! Nu am semnat moțiunea de cenzură, dar s-ar putea să o semnez, pentru că fac un bine PSD, care trebuia să fie de multă vreme în Opoziție”, a declarat senatorul pentru Observatorulph.ro.

Parlamentarul Emanoil Savin, ales, în 2016, pe listele PSD de la Prahova, a explicat de ce anume și-a dat, miercuri, demisia din grupul PSD.

Contactat de Observatorulph.ro, senatorul Emanoil Savin a susținut că a anunțat că va fi senator independent, neafiliat.

„Am avut supărările mele cu o parte din colegii din Senat. Am fost singurul care nu avea o funcție. Înainte de reluarea activității în Senat am avut discuții pe această temă, însă după reluarea activității, în septembrie, nu s-a întâmplat nimic. Astăzi au anunțat că-mi dă funcția de secretar în Comisia de Apărare, însă am anunțat decizia de a demisiona din grupul PSD”, a declarat, pentru Observatorulph.ro, parlamentarul Emanoil Savin, infirmând totodată informația că s-ar număra printre cei trei senatori care au semnat moțiunea de cenzură, însă nu a exclus ca, acum, să semneze dacă va fi contactat.

