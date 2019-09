Ludovic Orban afirmă că are semnăturile necesare pentru a depune vineri moțiunea de cenzură

Ar fi vrut și n-ar fi vrut... Cam așa s-a derulat ultima perioadă pentru opoziția politică din România. Presiunea din partea societății i-a obligat pe opozanții actualei guvernări să facă ceea ce doreau doar la modul declarativ.

Guvernul condus de Viorica Dăncilă are probleme serioase. Și nu vorbim aici despre calitatea actului de guvernare, care știm deja ce consecințe are. Este vorba despre faptul că are în componență ministeră ale căror portofolii nu sunt ocupate, fiind necesară validarea în Parlament.

Doar că, simpla validare sau nevalidare ar fi menținut actualul guvern în funcțiune. Procedural, pentru a destitui guvernul este nevoie de o moțiune de cenzură. Pentru aceasta este nevoie de 233 de semnături. Liderul PNL a declarat că a strâns deja 238, putând să declanșeze procedura. Ziua anunțată: vineri.

Dacă totul decurge conform planurilor opoziției, guvernarea PSD devine istorie, cel puțin până la momentul alegerilor generale. Întrebarea care se pune este: ce va fi după ziua de vineri?

PNL se vede obligat să își asume formarea unui guvern, care va fi susținut de: USR, Pro România, PMP, ALDE, eventual UDMR și minoritățile naționale, altele decât cea maghiară. Dacă nu ar fi trist, ar fi hilar. Cum vă imaginați că arată un guvern al opoziției susținut de Ponta și Tăriceanu? Mai multe decât atât, dacă mai pun și condiții de participare în garnitura executivă, atunci totul capătă accente dramatice.

Dar, în politică, totul este posibil... Cei care până mai ieri se acuzau și se blamau, fac acum front comun. În folosul cui?