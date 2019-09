Senatorul Iulian Dumitrescu, președintele PNL Prahova: ”Suntem alături de Președintele Klaus Iohannis, pentru o Românie Normală!”

Senatorul Iulian Dumitrescu, președintele PNL Prahova, a participat alături de președintele Klaus Iohannis la Adunarea Regională a organizațiilor PNL din Oltenia, organizată la Craiova. Aici, liderul liberal și-a expus viziunea cu privire la România Normală.

Senatorul Dumitrescu a declarat că ”președintele Klaus Iohannis și Partidul Naţional Liberal vor construi împreună România la care au visat generații: România spitalelor moderne, a autostrăzilor, o Românie educată, o Românie a românilor care nu mai sunt nevoiți să plece în străinătate pentru un trai mai bun”.

Președintele PNL Prahova a postat pe Facebook și un mesaj mobilizator în perspectiva alegerilor viitoare, în special prezidențiale din noiembrie:

”Klaus Iohannis ne-a învățat, pe noi, liberalii, ce înseamnă să câștigăm alegerile prezidențiale în 2014. După cinci ani, la europarlamentare, am redescoperit rețeta succesului. Nu am nicio îndoială că ne vom bucura de succes și în 24 noiembrie și sunt sigur că, avându-l pe Președintele Klaus Iohannis alături de noi, vom câștiga și localele, și parlamentarele de anul viitor. România Normală are nevoie de o administrație liberală, atât la nivel local, cât și la nivel central. Îi vom oferi, în sfârșit, președintelui partenerul de care are nevoie pentru a-și pune în practică viziunea pentru o Românie Normală”.

