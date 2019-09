Iohannis îi răspunde lui Barna: ”Da, am fost un pompier atomic!”

Dorind să-și atace contracandidatul direct, mult mai bine cotat în sondaje, Dan Barna spusese că președindtele Iohannis a fost ”doar un pompier, când țara a luat foc”.

Replica lui Klaus Iohannis a venit în momentul în care s-a deplasat la Biroul Electoral Central pentru a-și depune candidatura.

„Da, am fost un fel de pompier atomic, care a prevenit să se prăbușească România. Fără mine și prezența mea, PSD chiar ar fi reușit să distrugă justiția, să acapareze întreaga Românie. Din păcate arhitectura constituțională a permis să fac atât cât am facut. Am folosit toate instrumentele care au fost la dispoziția Președintelui.”, a spus Iohannis.

„Este o perioadă complicată pentru România și e nevoie de o muncă imensă pentru a repara tot ce a stricat PSD în acești ani. Este nevoie de modernizarea României. Este nevoie de spitale moderne, de autostrăzi de școli curate, de o administrație care are în centrul ei cetățeanu. Iar toate aceste lucrurui trebuie realizate, trebuie reclădite. Și trebuie să înțelegem că acest lucru poate fi denumit simplu: România normală.”, a declarat Klaus Iohannis.

Actualul președinte s-a rezumat doar la aceste precizări, fără a-l ataca în relică pe Dan Barna.