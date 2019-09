Președintele PNL Prahova, senatorul Iulian Dumitrescu: ”PNL este alături de Klaus Iohannis în toate bătăliile care vor urma!”

Președintele PNL Prahova, senatorul Iulian Dumitrescu, a susținut astăzi un discurs la Adunarea Regională a organizațiilor PNL (Sud – Est) de la Constanța. Liderul liberal a vorbit despre calea de urmat pentru a ajunge de la România extremelor la România normală și sprijinul pe care partidul i-l va acorda lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat la Cotroceni.

”Toți cei care iubim #România suferim pentru că, în ultimii ani, țara noastră, sub o guvernare PSD-istă dezastruoasă, s-a transformat într-o țară a extremelor. Avem creștere economică, dar avem și cea mai mare inflație, cele mai mari creșteri de prețuri din Europa. Au crescut veniturile bugetare, dar, din păcate, primăriile sunt sărăcite și nici nu știu dacă au bani să își plătească salariile până la sfârșitul acestui an.

Nu am avut război civil, dar sute de mii de români au plecat în ultimii ani din țară. Suntem, în lume, pe locul al doilea, după Siria, din punct de vedere al migrației. Mulți dintre cei plecați suferă și s-ar întoarce. Dar, din păcate, sunt destui cei care s-au înstrăinat. Și dacă v-ați uitat zilele trecute la tenis, la US Open, poate ați văzut-o pe câștigătoare, Bianca Andreescu, ea este exemplul românului care s-a înstrăinat de țara lui.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

La o extremă, avem forțe politice care mimează democrația și care sunt mai interesate mai mult de bunăstarea baronilor roșii. La cealaltă extremă, avem forțe politice care pun în discuție toate instituțiile democratice și care, mai nou, ne propun fericire în anarhie” a punctat senatorul PNL.

Acesta a declarat că numai liberalii pot aduce schimbările de care societatea românească are nevoie, alături de președintele Klaus Iohannis.

”Numai noi, Partidul Naţional Liberal, avem oameni capabili să ofere României o guvernare bună. Numai noi putem construi o Românie normală. Românii au nevoie de o Românie normală, nicidecum de o Românie a extremelor.

Cel care în ultimii ani a ținut steagul normalității în această țară, cel care a ieșit în stradă printre protestatari, cel care s-a dus peste PSD în ședința de guvern este Președintele României, Klaus Iohannis.

În 2014, Partidul Naţional Liberal, împreună cu Președintele Klaus Iohannis, a câștigat alegerile prezidențiale. La cinci ani distanță, la alegerile europarlamentare, din nou împreună cu Președintele Klaus Iohannis, am avut succes. Nu am nicio îndoială că împreună vom câștiga din nou alegerile prezidențiale. Nu am nicio îndoială că la anul vom câștiga alegerile locale și pe cele parlamentare avându-l alături de noi pe Klaus Iohannis.

Partidul Naţional Liberal și Klaus Iohannis trebuie să creeze România pe care ne-o dorim cu toții, o Românie cu spitale moderne, o Românie cu autostrăzi, o Românie educată, o Românie a tuturor românilor.

PNL este alături de Klaus Iohannis în toate bătăliile care vor urma!” a mai spus președintele PNL Prahova.