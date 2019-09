Exclusiv observatorulph.ro - Primul interviu cu Grațiela Gavrilescu în plin scandal PSD-ALDE: ”N-am înțeles de ce dl Tăriceanu a renunțat peste noapte la candidatură”

Observatorulph.ro publică primul interviu cu Grațiela Gavrilescu, președintele ALDE Prahova, după ce aceasta a acceptat propunerea premierului Viorica Dăncilă de a reveni la conducerea Ministerului Mediului.

Reporter: Doamna Gavrilescu, de ce v-ați mai dat demisia acum două săptămâni din același Guvern dacă nu ați fost de acord cu ieșirea de la guvernare? Președintele partidului a declarat ca dvs. și dl Meleșcanu ați votat pentru despărțirea de PSD!

Grațiela Gavrilescu: Am votat PENTRU ieșirea de la guvernare, în august, când, în Delegația Permanentă, s-a votat această rezoluție, prin care doream să îi asigurăm candidatului NOSTRU, Călin Popescu Tăriceanu, front de acțiune și susținere în campania pentru prezidențiale.

Așa am considerat că este corect: dumnealui ar fi fost contracandidat al doamnei Dăncilă, prim-ministru în funcție, și, indiferent cât de elegant s-ar fi purtat lupta electorală, menajamentele în campanie înseamnă voturi mai puține, deci șanse mai puține de a intra în turul doi pentru ambii candidați. După acea ședință, a mai fost una, la care nu am participat. S-au decis, pe repede-înainte, ieșirea de la guvernare, sprijin pentru candidatura dlui Diaconu- independent, alianța cu partidul domnului Ponta etc. Puteam să nu demisionez? Să rămân de capul meu în Guvern? NU!

De ce ați acceptat propunerea premierului Dăncilă de a reveni la Ministerul Mediului?

Așa cum am mai spus, din punctul meu de vedere, există viață și după guvernare. Ba chiar mult mai liniștită! Și deținerea puterii nu trebuie să fie pentru un partid un scop în sine, ci mijlocul prin care să își poată îndeplini obiectivele pentru care este votat. Or, noi de ce am fost votați? Să apărăm valorile și principiile liberale și să îndeplinim obiectivele pe care ni le-am asumat, transparent, în alianță cu PSD, prin Programul de Guvernare.

Eu așa am înțeles. Membrii ALDE din Prahova și cei din țară, cu care am stat de vorbă, tot asta au înțeles…

Nimeni nu ne-a votat și nimeni nu a muncit pentru ca ALDE să își piardă identitatea LIBERALĂ într-o combinație politică ciudată, în care am fost invitați (sau ne-am autoinvitat?) cu statut de… tolerați!

Și nimeni nu a înțeles de ce, literalmente, peste noapte, dl Tăriceanu, cotat cu șanse clare pentru turul doi, a renunțat la candidatură…

Dincolo, însă, de aceste considerente de ordin politic, vă rog să aveți în vedere și obiectivele de ordin economic și social, amintite, pe care avem datoria să le îndeplinim!

Știți câte proiecte extraordinare sunt în curs de desfășurare la Ministerul Mediului? Întârzierea desemnării unui interimar le pune în pericol! Nici măcar salariile oamenilor din minister și subordonate nu au mai putut fi plătite la timp!

Eu așa ceva nu vreau să se întâmple, indiferent care ar fi prețul electoral sau politic pe care îl risc! Am discutat aceste aspecte cu colegii din conducerea ALDE și speram că au înțeles. Toți. Acum… vom vedea!

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, susține că atât dvs. cât și senatorul Meleșcanu sunteți excluși din partid pentru că ați acceptat funcții de la PSD. Care este reacția dvs.?

Hotărârea Biroului Permanent Central din 03.09.2019 cu privire la modalitatea de sancționare a membrilor ALDE care acceptă funcții publice propuse de alte partide politice, invocată de domnul președinte Tăriceanu, contravine prevederilor statutare. Conform art. 19 lit. e, din Statutul ALDE, sancțiunea excluderii pentru membrii BPC și BPEx la propunerea Președintelui partidului se poate lua numai prin hotărârea Delegației Permanente Naționale. Rezultă, deci, foarte clar că Hotărârea din 03.09.2019 încalcă prevederile statutare.

Dar, dincolo de litera Statutului, cred că moral și colegial ar fi ca domnul președinte să țină cont și de spiritul lui, cu atât mai mult cu cât ÎMPREUNĂ am gândit acest Statut, în 2014, când i-am predat ștafeta președinției și am transformat Partidul Liberal Reformator în ALDE.

Exista zvonuri că dvs. și majoritatea membrilor ALDE Prahova veți trece la PSD. Confirmați?

Nu.

Cum vedeți viitorul ALDE alături de Pro Romania cu candidat independent la prezidențiale?

… îl văd… din exteriorul acestei construcții, așa cum a fost ea făcută, pe repede-înainte, acum.

Pentru ALDE, acum, nu este momentul fuziunilor și alianțelor, cu atât mai mult cu cât nu avem un candidat propriu, care să motiveze partidul și să justifice coagularea tuturor forțelor care l-ar putea sprijini. Domnul Mircea Diaconu va avea sprijinul multora dintre noi, dar nu poate fi considerat candidatul nostru, din moment ce nu a acceptat să își desfășoare campania sub sigla ALDE!

Desigur, vom discuta despre alianțe în perspectiva anului 2020, dar cred că, înainte de prezidențiale, ar fi prematur. Și când spun discuta, mă refer la consultarea întregului partid, la opinia tuturor filialelor, nu la un grup restrâns, din vârful piramidei.