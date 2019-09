Cum justifică Grațiela Gavrilescu ”trădarea” lui Tăriceanu

Grațiela Gavrilescu a acceptat propunerea premierului Dăncilă de a reveni la Ministerul Mediului, după două săptămâni de la demisie. Gestul președintelui ALDE Prahova l-a înfuriat pe Tăriceanu, care a anunțat că a exclus-o din partid pentru că a acceptat funcția oferită de PSD.

„Eu am fost un soldat mai mult decat disciplinat. Eu consider ca atunci când am luat hotărârea să intrăm la guvernare și să ne asumăm anumite proiecte drumul acela nu trebuie stopat. Și pentru că nu avem candidat nu credeți că ar trebui ca românii să nu aibă de suferit”, a declarat Grațiela Gavrilescu, citată de digi24.ro.

Gestul său a fost criticat de colegii din ALDE, care au rămas alături de Tăriceanu.

”Există viață și după guvernare. Ce frumos suna acest lucru spus de Grațiela Gavrilescu în ședința din 26 august a Delegației Permanente a ALDE. De fapt, numai aceste lucruri le spunea dna Gavrilescu în toate ședințele ALDE. Nimeni nu anticipa că cea care va trăda prima va fi tocmai ea. Îți mai aduci aminte, Grațiela? Sau acum ai o amnezie cu privire la ultimele săptămâni?(...) Grațiela, minciuna are picioare scurte, la fel și mandatul vostru oferit de PSD.” a foste mesajul vicepreședintelui ALDE, Toma Petcu, pentru Gavrilescu.