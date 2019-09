La Ploiești ALDE nu vrea în opoziție de dragul funcțiilor, iar PSD se teme să nu piardă majoritatea simplă din Consiliul Județean și Local

Declarațiile incendiare, de la nivel național, dintre liderii PSD și ALDE nu au nimic în comun cu înțelegerile din teritoriu, unde membri ai formațiunii lui Călin Popescu Tăriceanu și-au păstrat funcțiile. Explicația este simplă. Aleșii PSD, fără sprijinul colegilor din ALDE, ar pierde majoritatea simplă din Consiliul Local Ploiești și din Consiliul Județean Prahova. Prin urmare, în ciuda acuzațiilor de tot felul de la nivel național, în teritoriu social-democrații și cei de la ALDE au rămas prieteni.

Ultimele ședințe de Consiliu Local Ploiești și de Consiliu Județean Prahova sunt dovada clară că, în ciuda declarațiilor incendiare de la nivel național, la Prahova prietenia dintre PSD și ALDE funcționează fără probleme.

Dovada? Chiar și în cazul proiectelor de hotărâri mai controversate, social-democrații nu au avut emoții, când a fost vorba de sprijinul aleșilor ALDE, care fie au uitat că liderul lor, Călin Popescu Tăriceanu, a cerut ieșirea de la guvernare, fie se tem ca nu cumva un pas greșit să-i coste funcțiile călduțe din administrație.

De altfel, la scurt timp de la ieșirea de la guvernare a ALDE, președintele PSD Prahova, Bogdan Toader, a declarat, pentru Observatorulph.ro, că decizia foștilor colegi din Alianță nu va influența cu nimic relația din teritoriu cu ALDE.

„Pe plan local am avut discuții cu Grațiela Gavrilescu și am stabilit că vom merge, în continuare, în alianță, exact așa cum am început în 2016”, a declarat pentru Observatorulph.ro Bogdan Toader, președintele PSD Prahova, la scurt timp după ce președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu a anunțat ruptura definitivă cu PSD.