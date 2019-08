Dacă Viorica Dăncilă iese președinte, România se va numi MasterChef. PSD o prezintă ca pe o femeie gospodină, care gătește bine și deretică prin casă

S-a mai spus că PSD e în colaps și i s-a cântat Prohodul. Doar că, nu prea s-au potrivit socotelile celor care formaseră alianța PNL-PDL, atunci când Băsescu ajunsese președinte și Tăriceanu premier.

PSD căzuse grav în acele vremuri și făcuse buba mare, care părea să ducă spre cangrenă. Părea, pentru că PSD a renăscut. Și nu pentru că s-ar fi reformat și ar fi devenit o alternativă viabilă, ci pentriu că guvernarea acelor vremuri a fost un fiasco. PNL și PDL au divorțat, Băsescu a mai rămas un mandat, iar guvernarea Boc a fost la fel de eficientă. S-au născut premisele reînvierii PSD, iar inevitabilul s-a produs.

Jana nu era moartă, Jana se transforma, vorba cântecului. Acum, PSD este decimat, este erodat de o guvernare catastrofală, de un fost lider ajuns la închisoare, de Nicolici, Ștefănești, Plumbi și alte specimene. Au trecut în planul doi, iar Viorica și noua gașcă au ieșit la rampă. Cine ar fi crezut că cel mai slab și sfertodoct premier va fi ceea ce poate da PSD-ul mai bun pentru prezidențiale? Pe cine altcineva să scoată, ca să nu se identifice cu imaginea lui Liviu Dragnea?

Așadar, aveau nevoie de o altă imagine. Au găsit-o: femeie, mamă, gospodină, neconflictuală, în luptă cu hienele masculine de la opoziție și, mai nou, de la aliații de până mai ieri. Cum deschid televizorul, aud ”ce femeie e Viorica”... Toată campania o să auziți cum biata femeie se zbate să aibă grijă de țară, ca de copilul ei, să îi facă o ciorbiță caldă, o tocăniță, să o șteargă la fund, să îi spună o vorbă bună atunci când are frisoane. Când timpul îi mai permite, o să deretice prin casă, o să bată covoarele să șteargă praful.

Susținătorii social democrației, în măsura în care au habar despre existența doctrinei, o vor privi pe tanti Vio ca pe gospodina perfectă. Nimeni nu toacă ceapa Julien (Julienne) mai bine decât ea. Nimeni nu freacă maioneza la fel de bine ca ea. Nimeni nu bate șnițelele la fel de tacticos și eficient. O să le fie atât de dragă, încât o vor duce pe brațe la MasterChef, cu rețeta invenție proprie: limbă de vită cu măsline de la Daea.

Cu Viorica președinte, ”ză dacs comz from dă chiceăn, not from ză tracs”. Țara o să fie o imensă bucătărie, iar politica națională se va învăța din cartea de bucate. Când nu va avea program la Cotroceni, pe Viorica o veți găsi la piață. Cine nu se va încadra pe noul drum gospodărersc al țării va fi pedepsit și pus să bată ouă și să spele pe jos. O să fie mișto, nu glumesc! Să aveți poftă!

PS: Dacă mama Viorica iese președinte, lăsați-o să gătească, dar nu-i permiteți să facă lecții cu copiii. 5 ani trec repede..

PPS: Nu vă uitați că se îmbracă cu țoale de mii de euro, de la Chanel. Tot șorțul de bucătărie o prinde mai bine.

