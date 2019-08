Alianța PSD - ALDE nu se rupe în Prahova - VIDEO

Anunțul că ALDE iese de la guvernare nu va schimba situația pe plan local. Președintele PSD Prahova, Bogdan Toader, a anunțat că alianța PSD - ALDE va funcția în continuare, atât la nivelul municipiului Ploiești, cât și în Consiliul Județean.

Conducerea ALDE a decis, luni, ca formațiunea condusă de Călin Popescu Tăriceanu să iasă de la guvernare. Dacă la nivel național au loc tot felul de scenarii, pe plan local lucrurile nu par să se fi schimbat în niciun fel.

„Pe plan local am avut discuții cu Grațiela Gavrilescu și am stabilit că vom merge, în continuare, în alianță, exact așa cum am început în 2016”, a declarat pentru Observatorulph.ro Bogdan Toader, președintele PSD Prahova.

Toader a precizat că lucrurile nu se vor schimba nici la nivelul Consiliului Local Ploiești, nici la nivelul Consiliului Județean Prahova, unde există majoritate simplă PSD - ALDE.

„Situația rămâne ca și până în acest moment”, a susținut Bogdan Toader.

Am încercat să obținem un punct de vedere și din partea președintelui ALDE Prahova, Grațiela Gavrilescu, însă nu am reușit.

