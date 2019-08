Cum și-a explicat Grațiela Gavrilescu demisia de la ministerul Mediului, așa cum i-a cerut Tăriceanu

Fost viceprimar al Ploieștiului și președinte al ALDE Prahova, Grațiela Gavrilescu demisionează din Guvernul Dăăncilă unde era ministru al Mediului.

Gavrilescu a declarat că va respecta ordinul șefului ALDE, Călin Popescu Tăriceanu de ieșire de la guvernare și își va înainta demisia la finalul ședinței de guvern de astăzi.

”Eu cred ca si cei care urmeaza o sa poata sa continue, ca nu facem proiecte pentru noi, nu ne luam proiectele acasa, sunt proiecte pentru romani si consider ca fiecare trebuie sa contribuim” a spus Gavrilescu.

Cât despre atitudinea pe care o va avea de acum față de Guvernul din care a făcut parte, Gavrilescu spune că nu va critica decât daca va considera că e cazul.



"Eu nu cred ca am dat vreodata o dovada ca sunt altfel decat sunt: un om corect care spune adevarul. Am avut programul luat ca atare si am bifat casuta cu casuta. Consider ca ceilalti ministri vor raspunde in fata premierului si a electoratului. Nu sunt un om nici care sa tac, dar nici sa spun lucrurile prostesti", a adaugat Gavrilescu.



Intrebata de ce s-a luat acum decizia iesirii de la guvernare, ea a raspuns: "Eu am o vorba: acum sau altadata. Acum a fost facuta, deci de azi incepand drumul trebuie sa continue altfel".

