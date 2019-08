Răspunsul primarului din Blejoi la propunerea de a deveni secretar de stat la Ministerul Transporturilor

Recent, în presa locală a apărut informația potrivit căreia primarul comunei Blejoi, Adrian Dumitru, a fost propus de PSD Prahova pentru a prelua funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor.

Contactat de observatorulph.ro, primarul Adrian Dumitru a declarat: ”Este adevărat că am primit această propunere, care m-a onorat, însă nu am acceptat-o din respect pentru cetățenii care mi-au acordat încrederea lor. Consider că am de respectat un contract cu cei care m-au ales și îmi voi respecta angajamentul. Așadar, rămân la Primăria Blejoi, unde am în derulare numeroase proiecte de dezvoltare a comunei, pe care vreau să le duc la bun sfârșit. Profit de această ocazie să le transmit cetățenilor că rămân alături de ei”.



Primarul a precizat că printre investițiile majore aflate în diferite stadii de realizare se numără intoducerea rețelei de canalizare în toată comuna, modernizarea drumurilor și a școlilor, construirea de locuințe prin ANL pentru tinerii comunei, precum și a unui bazin de înot de dimensiuni olimpice.

