Gabriela Firea s-a răzgândit și vrea să candideze la prezidențiale. Deocamdată intră în cursa internă din partid

Inițial, Firea declarase că nu este interesată de cea mai înaltă funcție în stat. Aflând că este mai bine cotată decât colegii de partid, acum strategia este alta.

”Eu cred că este o mare greşeală a spune întâi: «Vreau să decidem după sondaje». Nu ne plac sondajele, le dăm la o parte. Doi: «Vreau să decidă organizaţia». Când simţi că organizaţiile nu sunt unanime (...) elimini şi acest criteriu şi mergi la al treilea, răspândit deja de trei zile: «Ne dorim un candidat care să aducă pace, să aducă linişte, fără conflicte». Păi noi avem nevoie de dezbateri! Noi avem nevoie de luptă!”, a declarat Gabriela Firea, sâmbătă seară, la un post de televiziune, potrivit News.ro.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Întrebată dacă este o înţelegere a PSD cu Iohannis, Firea a spus: ”Eu nu pot să fac această afirmaţie sută la sută. Eu spun ce se vede, că nu prea vrem să deranjăm ceilalţi candidaţi. Trebuie să fim Zen”, a mai declarat primarul general.

Motivul răzgândirii: partidul merge într-o direcție greșită.

„Am spus trei ani că nu candidez pentru că PSD avea candidat - domnul Dragnea. Şi chiar nu aveam intenţie să intru într-o competiţie internă cu domnul Dragnea, care oricum avea toate instrumentele să câştige toate bătăliile interne, aşa cum se vede că şi doamna premier are aceleaşi instrumente preluate de la domnul Dragnea pentru a câştiga orice bătălie. E greu să lupţi cu premierul care are toate mijloacele de convingere. Am intrat în competiţie - candidat la candidatură - pentru că văd că lucrurile nu merg în direcţia bună şi pentru că mi-e teamă că vom pierde nu doar prezidenţialele, ci şi localele şi parlamentarele”, a mai afirmat Gabriela Firea.

foto fanatik

Comentează cu profilul tău de Facebook