Tăriceanu s-a hotărât să candideze la prezidențiale, chiar și fără sprijinul PSD. Ia în calcul varianta Pro România

Liderul ALDE, preşedintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu, a anunţat duminică seară, la Antena 3, că este decis să candideze la alegerile prezidenţiale, cu sau fără sprijinul coaliţiei de guvernare, un potenţial partener fiind partidul lui Victor Ponta, Pro România.

În opinia lui Tăriceanu, în cazul unor candidaturi separate în cadrul Alianţei PSD - ALDE, riscul de a nu ajunge în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale este foarte mare.

”Fără doar şi poate. Împreună cu colegii mei am analizat acest lucru şi mă îndrept spre o candidatură. Dar ar fi mult mai util să aibă o susţinere cât mai largă. Adică să fie din partea coaliţiei PSD-ALDE şi poate chiar mai mult. Am văzut cu toţii sondajele şi cred că un asemenea candidat, cu susţinere comună, are şanse să se opună actualului preşedinte.

Dacă nu vom reuşi să aveam un candidat comun cu PSD, după data de 22 iulie, vom vedea dacă pot împreună cu colegii mei să găsim altă formulă de alianţă care să ne crească şansele. Poate să însemne Pro România, da”.

(...) Convingerea mea, şi nu numai a mea, este că, dacă vom merge cu mai mulţi candidaţi, riscurile legate de a nu ajunge în turul doi sunt foarte mari. Candidaturile separate, dacă le vom hotărî aşa, pot aduce înt timpul campaniei anumită stare de tensiune. Şi nu cred că ar ieşi mai întărită coaliţia noastră în noiembrie”, a declarat Tăriceaniu la A3.

