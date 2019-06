Rezultatele finale. Cine sunt europarlamentarii români și câte mandate au obținut partidele

Biroul Electoral Central a anunțat rezultatele finale ale alegerilor eurparlamentare din 26 mai și numărul de mandate pe care le obține fiecare formațiune politică.

Astfel, PNL are 10 mandate de europarlamentar, PSD - 9 mandate, Alianța 2020 USR-PLUS-8 mandate, iar ProRomânia, PMP, și UDMR, câte două mandate, a anunțat Marian Muhuleț, purtătorul de cuvânt al BEC, într-o conferință de presă.

PNL are 2.449.068 de voturi valabil exprimate, PSD are 2.040.765 de voturi valabil exprimate, Alianţa 2020 USR-PLUS are 2.028.236 de voturi valabil exprimate, potrivit Mediafax.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Candidații care vor merge în Parlamentul European sunt:

PNL:

Ioan-Rareș Bogdan

Mircea-Gheorghe Hava

Siegfried Vasile Mureșan

Vasile Blaga

Adina-Ioana Vălean

Daniel Buda

Dan-Ștefan Motreanu

Gheorghe Falcă

Cristian-Silviu Bușoi

Marian-Jean Marinescu

PSD:

Rovana Plumb

Carmen-Gabriela Avram

Iulian-Claudiu Manda

Cristian-Vasile Terheș

Dan Nica

Maria Grapini

Tudor Ciuhodaru

Adrian-Dragoș Benea

Victor Negrescu

USR-PLUS:

Dacian Julien Cioloș

Cristian Ghinea

Dragoș-Nicolae Pîslaru

Clotilde-Marie-Brigitte Armand

Ioan-Dragoș Tudorache

Nicolae-Bogdănel Ștefănuț

Vlad-Marius Botoș

Ramona-Victoria Strugariu

UDMR:

Iuliu Wikler

Lorant-Gyorgy Vincze

PMP:

Traian Băsescu

Eugen Tomac

Pro România:

Victor Ponta

Corina Crețu

În cazul ProRomânia, Victor Ponta a anunțat încă din luna februarie că nu va merge în PE și că locul său va fi luat de următorul candidat, fostul premier Mihai Tudose.

Numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale permanente a fost de 18.267.256, iar numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale care s-au prezentat la urne a fost de 9.352.472. Numărul voturilor valabil exprimate a fost de 9.069.822, iar numărul voturilor nule 274.415.

sursa: digi24.ro