Întâlnire Iohannis - Dăncilă, la Cotroceni, pe tema situației guvernului

Subiectul discuțiilor este soarta Guvernului, în contextul în care PNL a anunțat depunerea unei moțiuni de cenzură, iar PSD a decis să trimită la Președinție trei nominalizări pentru posturile vacante de miniștri.

Jurnaliștii de la digi24 au aflat pe surse despre această întâlnire, confirmată ulterior și de la Cotroceni.

Viorica Dăncilă a declarat miercuri seara, pentru Digi24.ro, că nu a cerut demisia celor doi miniștri, deși Președintele Iohannis i-a solicitat public acest lucru.

Cei doi au discutat despre rezultatele referendumului si situatia guvernarii, discutiile fiind necesare in urma schimbarilor atat de profunde care s-au produs in ultimele zile in urma scrutinului din 26 mai.

În privința schimbărilor din guvern, este așteptată o decizie în cazurile Carmen Dan și Teodor Meleșcanu.

Ana Birchall este nominalizată pentru portofoliul Justiției, Roxana Mânzatu pentru Fonduri Europene și Titus Corlățean pentru postul de vicepremier pe relația cu partenerii strategici.

revenim cu detalii