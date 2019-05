Viorico, ce-ai pățit fată? Până și cei care spuneau că este inadmisibil să te jignească lumea au ajuns să spună că ești ”imbecila planetei”?

Să îi critici pe cei care au jignit-o, apoi să spui că este ”imbecila planetei”, asta înseamnă fie să să confirmi că ești doar o slugă, fie să recunoști că cei pe care îi înjuri zilnic au dreptate.

Nu mă interesează ce au de spus deontologii de la televiziunile de știri, indiferent de partea cui sunt, din cauza faptului că după primele 5 secunde îmi pică semnalul setat pe interes. Aceeași placă, aceleași texte, aceleași interese. Sunt însă momente în care în spațiul public ajung ziceri de-ale lor, care îți fac ziua mai frumoasă, încununată cu hohote de râs cu lacrimi.

Cazul Veorica și Badea:

Biata Viorica, neconflictuala, a treia gherlă dată de Dragnea în materie de premieri, a devenit subiect de bășcălie națională. Nu deschide gurița fără să o comită. De la analfabeta, la proasta satului, toată gama de jigniri abătute asupra ei au transformat-o în cel mai jenant premier pe care l-a avut România.

Unii le spun jigniri, alții caracterizări deplin justificate. Nu sunt de acord să jignești, mai ales o femeie, la fel cum nu sunt de acord să jignești o nație punând un asemnea premier. Cum facem să fie bine, să nu ne mai confruntăm cu asemnea situații? Oameni suntem și noi, așa că nu putem să nu râdem la perlele debitate de Viorica. În egală măsură trebuie să plângem, pentru că femeia asta ne reprezintă. Ăștia suntem? Probabil că da, dacă atât ne-a dus capul să ne p...m pe el de vot. Acum se p..ă votul pe noi. Ok, putem rezolva asta la următoarele runde de alegeri.

Revenind la Viorica, până mai ieri televiziunile de casă deplângeau ”atitudinea inacceptabilă” celor care spuneau zilnic că femeia este proastă cu crăci. ”Cum să spui așa ceva, cum să jignești o femeie, este sub demnitatea umană să cobori limbajul, discursul public la un asemnea nivel... etc...”

Doar că, Veorica s-a trezit să vorbească, spunând că va vota la referendumul de duminică pentru că ea susține statul de drept și justiția independentă, iar referendumul este un exercițiu democratic.” Pââânăăă aaaaiiiici!!! Ooo, așaaa cevaaa!!! Și imediat, cei care îi plângeau de milă ”bietei femei”, jignindu-i în fel și chip pe protestatari, au schimbat foaia. Postarea acelui Mircea Badea, chiar el:

”În mod normal, după ce imbecila planetei a declarat că va participa la cvorumul hitleristului cretin, aș da ciumei roșii o opinie anti și as vota cu Tăriceanu.

Rămân însă consecvent, scrâșnind din dinți, pentru că prietena Carmen Avram. E SINGURUL MOTIV.

P.S. Adevărul e ca foarte mulți pesediști sunt pur și simplu insuportabili. Sunt doar câteva excepții cu adevărat notabile.”

Ok, nu mă interesează nici ce are de spus individul, nici cu cine votează. faptul că am citat este cauzat de cât de simplu este să vadă cei care mai aveau dubii cum se schimbă macazul, în cazul în care interesele nu mai sunt convergente. De la ”inadmisibil să jinești o femeie”, la ”imbecila planetei” a fost doar un pas.

Păi, cum facem? Recunoaștem că cei care spuneau că este proastă aveau dreptate? În acest caz nu se prăbușește tot discursul? Le dăm dreptate celor care spuneau prin piețe sau online că în fruntea unui guvern este o rușine să ai un ipochimen, care nu stăpânește nici măcar noțiunile elementare ale limbii materne? Lasă-i pe cei care nu dădeau doi bani pe emisiunile lor, dar cum se descurcă acum cu fanii acestor emisiuni? Ce le spui celor care au luat de bun când le-ai zis că ăia din piață sunt niște scelerați, niște plătiți de Soros, SRI și cine mama naibii mai susține astfel de campanii prin România.

După porția de distracție oferită de cei care acum se sfâșie între ei, să spunem și două vorbe despre Veorica. Întrebarea este: cine i-a tras de cârmă?

Pe la mitingurile din țară nu a mai participat alături de Dragnea. Unul hăis, altul cea. Ordonanțele nu au trecut, guvernul nu a fost remaniat cum a vrut șeful. Nasol, foarte nasol! Șeful tocmai a amenințat-o ieri, iar ea l-a bubuit din nou: ”decizia anunțării candidaturii la prezidențiale se face doar după consultarea partidului!” Hopaaaa!

Ce-o să ne mai distrăm cu Veorica... Dacă luni Liviu își ia cu cazare, președinte interimar al PSD va fi... Veoricaaa, cea despre care unii spun că este ”imbecila planetei”.