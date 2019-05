Atmosfera de la sediile de partid din Ploiești, cu doar câteva zile înainte de alegerile europarlamentare - FOTO

Alegerile europarlamentare și Referendumul național au loc simultan, în data de 26 mai 2019. Cu doar câteva zile înainte de deschiderea secțiilor de vot am încercat să aflăm care este atmosfera de la sediile de partid din Ploiești. Pe vremuri, toată lumea stătea de permanență. Acum, lupta pentru a convinge electoratul se dă în teritoriu sau pe rețelele de socializare.

Din start trebuie spus că alegerile europarlamentare nu par la fel de agitate ca la alte scrutine, când la sediile de partid toată lumea era de permanență, iar lumina se stingea în noapte târziu. Atmosfera este una liniștită și în oraș. Dacă în urmă cu mai mulți ani, în plină campanie electorală, Ploieștiul era colorat cu bannere de dimensiuni imense lucrurile s-au schimbat. Singurele afișe electorale sunt lipite pe panourile amplasate, legal, în diverse zone ale orașului.

PRM n-are candidați

Prima oprire este la sediul PRM Prahova, unde, prin anii 2000, era agitație maximă în campania electorală de la alegerile locale. Acum, partidul răposatului Vadim Tudor nu are candidați la alegerile europarlamentare din 26 mai. Prin urmare, la sediul situat pe strada Emile Zola din Ploiești este liniște. În sediu sunt numai trei persoane. Recent numit președinte interimar al PRM Prahova, Florin Vasile Istrate ne explică de ce nu e agitație la sediu.

„Partidul România Mare, filiala Prahova, chiar pe data de 11 mai, când am avut Conferința Județeană de alegeri, am stabilit că nu susținem niciun candidat de la alt partid. Noi am avut o alianță cu PRU, pe care BEC - ul a respins-o și, ca atare, nu există nici această alianță între PRM și PRU”, a precizat noul președinte interimar al PRM, filiala Prahova. Cât privește referendumul, Florin Vasile Istrate susține că a recomandat membrilor de partid „să iasă la vot și să voteze cum cred ei de cuviință. Nu am făcut recomandări nici „DA”, nici „NU”. Este dreptul lor”.

La PNL Prahova toată lumea e pe teren

Următoarea oprire este la sediul PNL Prahova. Aici, toată lumea este pleacă pe teren, ne explică secretara. Alegerile sunt programate duminică, 26 mai, iar campania electorală se termină fix cu o zi înainte, în dimineața zilei de sâmbătă, 25 mai 2019, la ora 07.00. Prin urmare orice minut este important pentru întâlnirea cu electoratul.

La sediul PNL Ploiești nu aveam însă noroc, pentru că ușa este închisă și nimeni nu ne poate da vreo lămurire. Ne dăm seama că oricum am ajuns mult prea târziu. Este ora 18.10, iar în geam, la loc vizibil, e afișat un program, respectiv de luni până vineri, între orele 10.00 - 18.00. Ce contează că suntem în campanie electorală? Se pare că programul trebuie respectat întocmai.

De permanență la sediul PSD Ploiești

Ne îndreptăm rapid către sediul PSD Ploiești, unde mai mulți consilieri locali coordonează activitatea din teritoriu.

„Organizația Municipală PSD Ploiești are întâlniri zilnice cu privire la modul de desfășurare a campaniei. Până acum nu au fost incidente și sperăm să nu fie, noi fiind adepții unei campanii civilizate cu respectarea tuturor cerințelor legale. Important este ca cetățenii să afle mesajul politic al social-democraților angrenați în campania electorală. Fac de altfel un apel și la celelalte formațiuni politice să dovedească cetățenilor că și clasa politică este în schimbare și că o campanie electorală poate fi realizată în condiții civilizate și decente, astfel încât, la sfârșit, să câștige România”, a susținut consilierul local George Botez, vicepreședintele PSD Ploiești.

La sediul PSD Prahova sunt numai câteva persoane. Toată conducerea PSD Prahova se afla la Sala Europa, de la Palatul Administrativ, unde are loc o întâlnire a ministrului Muncii, Marius Budai, cu ploieștenii.

Întâlnire cu ministrul Mediului, la sediul ALDE Prahova

La sediul ALDE Prahova este prezent ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, președintele filiealei județene a formațiunii politice. În scurt timp aici ajunge și fostul senator Ion Luchian.

„Campania noastră electorală este în toate localitățile din Prahova, pentru prezentarea programului ALDE. Este important ca, pe 26 mai, românii să voteze. Este important să trimitem în Parlamentul European oameni care știu să-și apere țara. Toată lumea trebuie să apere interesul României”, a declarat Grațiela Gavriescu.

Liniște și la sediul Pro România

De la sediul PNL Ploiești ne îndreptăm rapid către sediul Pro România. Este deja 18.20 și, din păcate, șansele de a găsi pe cineva scad cu fiecare minut. De altfel, toți politicienii recunosc că nu se mai face campanie la sediul de partid ca pe vremuri. Iar lucrul acesta se vede cel mai bine pe rețelele de socializare unde au fost postate zeci de fotografii din teritoriu.