Voi ce ați înțeles din campania asta electorală? Radiografia postărilor partidelor pe facebook

Când începe o campanie electorală, oricare om sănătos la minte se așteaptă să audă, să vadă, să citească ce are fiecare de gând să facă. Doar că, degeaba sunt oamenii sănătoși, dacă politicienii sunt defecți.

Alegerile europarlamentare sunt un pic diferite de cele locale sau cele generale din țară. Se aleg niște cetățeni, pe liste, care teoretic ar trebui să reprezinte România în P.E. Pe mulți dintre ei îi cunoaștem, că doar au mocirlit și prin politica națională. Nu cred că există naiv, care să-și imagineze că acolo se vor europeniza, în sensul civilizării, vezi cazul Grapini.

În campania pentru europarlamentare nu te aștepți să auzi mari proiecte de țară, pentru că în P.E. se duc să voteze ce dictează interesele grupusoarelor din care fac parte. Dacă nu este independent, europarlamentarul este o ființă depersonalizată, un executant, parte a unor mașinării de vot. Remunarația pentru asta nu este deloc de neglijat. Fiecare își asigură un venit grăsuț și chiar o pensie liniștitoare.

Europarlamentarii beneficiază, pe lângă salariul de peste 6.000 de euro, de mai multe indemnizații (pentru cheltuieli generale, indemnizații de ședere, indemnizații anuale de călătorie), de rambursarea cheltuielilor de deplasare, precum și de circa 20.000 de euro lunar pentru angajarea asistenților. Un calcul simplu indică o acumulare pe mandat de 300.000 de euro doar din salarii, plus banii pentru deplasări și ședințe, adică până la un milion de euro/ mandat de europarlamentar.

Cine a prins un mandat de europarlamentar se va alege, după 63 de ani, cu o biată pensioară de 4200 de euro/lună.

Nu-i bagă pe toți în buzunar, pentru că partidul nu i-a trimis acolo pentru că sunt ei frumoși, deștepți și competenți, dar asta e o altă discuție, pe care o vom dezvolta în curând, pe bază de probe.

Deocamdată să revenim la ceea ce promovează partidele în această perioadă, la temele de campanie, la discursurile electorale. Nu trebuie să ne fâțâim după ei, fiind suficient să aruncăm o privire pe paginile lor de facebook, acolo unde găsim fix ceea ce vor să transmită. Nu luăm în calcul miile de pagini de propagandă și bășcălie ieftină, ci doar pe cele oficiale, care tot de propagandă și bășcălie ieftină sunt, dar au statut oficial.

1. PSD - Fiind la guvernare, PSD se laudă cu mărețele realizări. Contează mai puțin că pomenile sunt date din împrumuturi. Se trăiește mai bine, se face, se drege. Nota de plată se va întinde pe 3-4 generații, în condițiile în care hemoragia dementă a contractării de împrumuturi se oprește acum. Nimic în dezvoltare, nimic în infrastructură. De unde să produci, ca să poți mai apoi să restitui. Simplu: din împovărarea fiscală, cea care va deveni evidentă după următoarele runde de alegeri.

În rest, PSD se mai laudă și cu câteva inițiative pe care le vor promova în Parlamentul European, cum ar fi ”Unul dintre angajamentele pentru care vom pleda cu hotărâre este introducerea unui salariu minim unitar pentru companiile multinaționale la nivelul întregii Uniuni Europene.” Ați râs la asta, nu? Imaginați-vă doar cât de încântați vor fi europenii din vest, care vor sta toți cu mâinile pe sus sau cu cartele de vot în aparate, doar ca să-i vadă mai repede pe români cu salariile din multinaționale aduse la nivel european. Păi ăia tocmai de asta au venit aici, pentru că suntem ieftini, nu pentru că suntem frumoși. Și unde pui că mai suntem și dați naibii de atractivi, cu atâtea autostrăzi...

PSD se mai ceartă din când în când cu președintele Iohannis, care nu este un bun român, cu PNL care nu este ce a fost, respectiv aliat de nădejde în USL, apoi se mai ceartă cu USR, respectiv cu SRI, care cică nu-i lasă să facă manțocării, pardon(!), să urce România pe noi culmi de progres și civilizație.

2. PNL - Era cât pe ce să nu scriu nimic. Adică să fiu obiectiv. Dar zic să lăsăm răutățile și să găsim ceva remarcabil pe pagina lor. La unele dintre postări zici că își dau share cu USR-ul. Tema centrală este ”PSD-ul e un partid de hoți, noi suntem ăia buni”. În mintea lor, dacă ăia sunt nasoi (și sunt), este obligatoriu ca ei să fie buni, să reprezinte alternativa.

Exemplu de postare: "Putem câștiga alegerile doar împreună cu voi. Voi sunteți infanteria, armata Partidului Național Liberal. Împreună, doar cu voi, putem să câștigăm această bătălie și vă garantez că și cei care mai aveți îndoieli și cei care mai aveți temeri, veți fi părtași alături de noi la una dintre cele mai strălucitoare și glorioase victorii ale Partidului Național Liberal. 26 mai, PNL VICTORIE!"

Nu este cazul unei analize pe text, fiind greu de digerat delirul militar din postare. Depinde clar de ce ai fumat înainte de a posta. După, e doar o formalitate să te lupți cu Darth Vader, cu Armata celor 12 maimuțe, cu clingonienii teleormăneni, cu teroristele din Victoriei. Cel mai nasol e finalul: ”veți fi părtași alături de noi la una dintre cele mai strălucitoare și glorioase victorii ale Partidului Național Liberal.” Adică nu e o victorie a unei țări, ci a unui partid, iar maimuțoii să se bucure și ei... Fără să vrea, ei spun adevărul. Istoria a demonstrat că aceste victorii sunt doar ale lor, nu ale soldățeilor care au votat, cu speranța că victoria le va da și lor o permisie, o șansă să se întoarcă pe la casele lor. Nu degeaba a apărut sloganul ”aceeași mizerie.”

3. USR, partidul #psdeciumaroșie. Atât! Bine, frate, dar după? Ce faceți după? Ok, Dragnea e istorie, lumea s-a săturat, românii nu sunt proști. PSD va exista în continuare, dar nu va mai avea majoritatea care să-i permită să-și atribuie insule, bugete, să blocheze orașe ca să se destrăbăleze electoral. Interesant e ce-și propune USR-ul după, în cazul în care-și propune ceva. La Ploiești au organizat ”dăcât” o conferință de presă, în care au bălmăjit ceva despre bugetul orașului. Dacă eram Dobre, după acea conferință de presă măturam cu ei prin administrație. Dar nu sunt Dobre. Am dat așa... un exemplu, pentru că nu aveam altul, nu pentru că eram cuprins de vreun extaz administrativ, pe bază de competență.

Ultima postare a USR PLUS: ” Am intrat în politică tocmai pentru că, la fel ca voi, suntem dezamăgiți de modul în care a fost condusă România de toate partidele. Suntem singurii care nu am făcut, și nici nu o să facem vreodată, un blat cu PSD. Pe 26 mai votează oamenii cinstiți!” Exact ce vă spuneam... ăia sunt nasoi, chiar au dovedit că sunt, votați-ne pe noi! De ce? Aaa, ca să nu mai fie ăia. Și??? Mai departe? E bine că nu sunteți dispuși să faceți alianță cu PSD, mai ales că poate să vă povestească Dacian cum e pe la toți. Măcar nu mai pierdeți timpul. Poate vă treziți și voi din urlatul despre actualii guvernanți, pentru că deja știm cu cine avem de a face. Poate începeți să vorbiți concret despre economie, planuri de dezvoltare, ca să înțeleagă lumea că aveți habar cu ce se mănâncă fotoliile alea la care aspirați. Dacă nu, există riscul ca oamenii să creadă ce spun alții, că ați face figurație pe scena politică, în spate existând sforari de profesie. Ar fi păcat să se aleagă praful de ideea de schimbare. Poate chiar sunteți niște oameni ”mișto”, dar nu știți cum să arătați asta. Măi, frate, și nu vă mai faceți campanie cu trupa ”Omul cu șobolani”, pentru că nu înțeleg prea mulți ce cântă băieții ăia. Nici ei nu sunt sigur că înțeleg, dar e mai pe hipstereală, așa.

4. ALDE. Lumea zice că ar fi un PSD mai mic, prin prisma a ceea ce promovează. Cei din ALDE spun că ei sunt adevărații liberali și că cei din PNL sunt foștii PDL, de la care portocaliul s-a decolorat, devenind galben. Pentru opoziție și susținătorii acesteia, dacă spui Tăriceanu, spui Dragnea... și invers. În fapt, găștile din vechiul PNL s-au spart, pentru cu nu puteau să mai înoate în partid, mai ales după ce au aterizat și pdl-iștii. Procent micuț = sinecuri puține. De unde să mai hrănești atâtea gurițe? Vreți un exemplu? Prahova, mai precis chiar Ploieștiul.

Am intrat și pe pagina de facebook a acestui partid, dar nu am zăbovit prea mult. Cred că are același admin ca cea a PSD, care a schimbat doar sigla. Și ei cer să fie votați, pentru că România a pornit pe un drum bun. Drum bun, România! Hai, pa!

5. PMP. Acest partid tip ”Umbra lui Mircea la Cozia”, care ar vrea cu justiția, dar nu ar vrea, pentru că... scheleții din dulapuri. Vă poveștește Băse la un pahar, pentru că eu abia aștept să ajung la UDMR.

6. UDMR - ”Május 26-án erőt és összefogást kell felmutatnia az erdélyi magyar közösségnek, meg kell mutatnunk, hogy velünk számolni kell. Menjünk el mindannyian szavazni, erősítsük meg a magyar képviseletet, szavazzunk az RMDSZ-re!” Hai, dă-mă naibii! Așa cevaaa? Bine, sunt de acord, cu o condiție: să terminați să mai cărați Ardealul pe bucăți, lemn cu lemn. Știu, e frustrant că nu ați reușit să-l luați pe tot, dintr-o dată, dar terminați cu prostiile. Altfel, ce mai faceți? Tot părtași la toate mizeriile puterii din ultimii 30 de ani?

7. PRO România - un PSD mai mic, dar vioi, un fel de umblatul cu cioara vopsită. Liderul, același care umplea cu japca un stadion național, sperând să devină președinte, avându-l pe Dragnea în dreapta. Acum îl are în gât. Doar pe Dragnea. Treaba lor, dar pe mine mă interesează dacă Victor Viorel a urmat o cură de dezintoxicare pe bază de neminciuni.

8. UNPR - Cum, care UNPR? Ăla cu interesul național, generalul făcut general la apelul de seară. Cum, dacă a murit? Nu încă, dar urmează un maxim 0,95% la alegeri, după care o să-și dea seama și Oprea că e mort, la fel ca polițistul Gigină, Dumnezeu să-l odihnească!

Mai sunt niște independenți, cred ei.

Nu uitați să votați! Votaaați, măăi! Hăi, hăi! Și nu uitați, urmatoarea dată când veți mai fi băgați în seamă va fi la final de an, la prezidențiale. Până atunci, la muncă! Doar nu credeați că oamenii ăștia își iau salariile din faptul că voi puneți ștampila și așteptați apoi ca belferii ”să vă deie”. Și nici pe vreo pensie de 4200 de euro să nu vă bazați, pentru că nu asta votați duminică. Adică pentru asta votați, dar nu pentru voi.