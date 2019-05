Elena Udrea publică mărturia lui Victor Ponta despre o posibilă relație amoroasă între Kovesi și Sebastian Ghiță

Elena Udrea a postat pe Facebook o declarație pe care Victor Ponta ar fi dat-o procurorilor în dosarul în care fostul șef al DNA este inculpat. Fostul premier ar fi sugerat că între Kovesi și Ghiță ar fi existat o relație amoroasă.

Postarea integrală a Elenei Udrea:

“S-a mai aratat ca vizitele private pe care magistratul procuror Kovesi Laura Codruta le-a efectuat la domiciliul denuntatorului/persoana vatamata Ghita Sebastian Aurelian au fost confirmate de martorul Carstea Dumitru, cu prilejul audierii sale din data de 13.12.2018, precum si de martorul Ponta Victor Viorel.

Mai mult, acesta din urma a relatat ca inculpata Kovesi Laura Codruta se manifesta extrem de apropiat in relatiile cu denuntatorul/persoana vatamata Ghita Sebastian Aurelian, astfel incat cu prilejul unei vizite private i s-a adresat: 'STIE CA IL IUBESTE, DAR, DACA IL MAI PRINDE CA VORBESTE CU AIA O SA IL ARESTEZE SI PE EL, ASA CUM O SA O ARESTEZE SI PE EA”, CU TRIMITERE LA UDREA ELENA GABRIELA.”

Aceasta este declaratia facuta oficial de Ponta, in dosarul lui Kovesi unde aceasta este inculpata.

Ca s-au iubit sau nu, ea cu Ghita, e nerelevant. Relevant e ca aeasta femeie a fost sefa DNA si ca a arestat oameni si le-a inventat dosare in functie de frustrarile, geloziile si umorile ei, pe langa cei care erau tintele lui Coldea.

No other comments...