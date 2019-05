Dăncilă la mitingul PSD de la Galați: ”Unii vin cu jigniri, noi venim cu proiecte.”

Mai mult decât niciodată, în istoria democrației postrevoluționare românești, un partid nu a reșit precum PSD-ul să antagonizeze societatea.

Este aproape imposibil să mai existe cale de împăcare socială, cel puțin până când PSD-ul nu va scăpa de liderii cu probleme și nu nu va încerca să se reformeze radical. Nu pare să se întâmple însă așa ceva, mai mult decât atât, liderii partidului răspunzându-le cu vehemență contestatarilor, ceea ce nu face altceva decât să amplifice tensiunile.

Preşedintele PSD Liviu Dragnea, premierul Viorica Dăncilă şi candidaţi ai PSD la alegerile europarlamentare participă sâmbătă la un miting PSD la Galaţi.

Viorica Dăncilă a criticat și summit-ul UE de la Sibiu: "Cum ne regăsim noi în Declaraţia de la Sibiu? Cum sunt reprezentate interesele românilor?"

"Noi venim cu proiecte, cu realizări, alţii vin cu jigniri, cu urlete şi ţipete. Când nu ai ce să le spui românilor, vii şi ţipi şi jigneşti. Am venit la Iaşi, la Galaţi, la Botoşani, am mers în Ardeal, am mers în multe locuri din ţară. Suntem într-un moment important pentru români.

Votaţi candidaţii PSD la alegerile din 26 mai! Guvernul României se va ţine de cuvânt şi va implementa programul de guvernare, dar avem nevoie de oameni devotaţi, cu tricolorul în suflet. Nu avem nevoie de oameni care vin să ceară votul şi sunt supuşi altor interese, nu avem nevoie de oameni să reprezinte România şi care, de fapt, să reprezinte interesele altor ţări. Îi susţin pe Rovana Plumb, pe Carmen Avram, pe Dan Nica. România trebuie tratată cu demnitate. Să fiţi întotdeauna mândri că sunteţi simpatizanţi PSD. Să mergem la vot şi să votăm PSD.”

La Galaţi este anunţată şi o contramanifestaţie intitulată "Marş din oraşul nostru!".