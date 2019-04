Liviu Dragnea îi atacă dur pe Viorica Dăncilă și pe Tudorel Toader. A început al treilea război guvernamental

Ce se întâmplă în PSD de la preluarea mandatului, nu s-a întâmplat în alte partide care au fost la guvernare în ultimii 30 de ani. Nu este greu de intuit că ceea ce se întâmplă în aceste zile reprezintă bătălia finală pentru Liviu Dragnea.

Cronologic, mai întâi l-au executat politic pe premierul Grindeanu, pentru nepunerea în operă a sarcinilor de partid, respectiv ordonanțele 13-14. Ceva mai târziu, ca să își țină gura și să nu ajungă la Ponta, i-au dat un post călduț. Cam atât a valorat tăcerea primului premier din actuala guvernare.

A urmat Mihai Tudose. Părea PSD-istul perfect, un bun executant. Și cu el au ratat povestea cu justiția, iar sfârșitul a fost unul demn de cărțile de istorie. Partidul aflat la guvernare a stabilit recordul absolut în materie de automutilare: două guverne proprii picate în primul an.

A urmat Viorica Dăncilă, care va rămâne la rândul ei în istorie, nu neapărat ca prima femeie premier. Nu are sens să mai detaliem ce imagine are, fiecare o percepe după buna credință sau după nivelul de minimă pregătire...

Viorica Dăncilă este criticată de Liviu Dragnea deoarece consideră „facultative” deciziile luate în partid. Este vorba despre refuzul celor doi de a adopta modificări sensibile în justiție prin ordonanță de urgență.

„În partid s-a luat o decizie. Sigur, pentru unii, facultativă: articolele din codurile penale declarate constituţionale să fie adoptate prin OUG”, a spus Liviu Dragnea, luni seară, la România TV.

„Eu am zis că nu mai vreau să discut, pentru că ne-am lăsat păcăliţi, tot partidul. Cred că domnul Toader ne-a păcălit, nu ştiu dacă o fi singur sau au fost doi... Încă nu ştiu. A făcut-o intenţionat, neintenţionat... Ieşi în ianuarie şi spui «vreau să adopt ordonanţa aia şi ordonanţa aia». Eu eram plecat atunci, am auzit, nu a vorbit cu nimeni. Dar nu poţi să ieşi la începutul anului că adopţi o ordonanţă, ridici scandalul până la cer, stăm sub toate gloanţele, şi din ţară şi din străinătate, pe ceva care vii şi spui la un moment dat: păi nu mai pot să adopt că nu se justifică urgenţa. Şi atunci s-a şi generat un scandal inutil, s-a şi blocat dezbaterea în Parlament şi mulţi oameni zic: dar până la urmă, nu ăsta a fost planul?”, a mai spus Dragnea.

„Astea sunt legi care trebuie adoptate. Eu cred că săptămâna viitoare... adică nu cred, săptămâna viitoare trebuie să se reia procedura în Parlament. A fost o greşeală, trebuie trecută peste ea. Că se finalizează în această sesiune, că se finalizează la toamnă, la anul, dar aceste legi trebuie adotate pentru că ele au fost adoptate prin transparenţă, prn dezbatere, au trecut de controlul CCR, până la urmă ce facem? Rămânem cu ele aşa? Ele au avut totuşi nouăzeci şi ceva la sută din amendamente venite de la structurile asociative, de la magistraţi, de la avocaţi, deci respectă, cu excepţia câtorva articole care au fost declarate neconstituţionale, am înţeles Comisia de la Veneţia are câteva observaţii, foarte bine, se ţine cont de ele. Dar să stăm aşa...”, a spus Dragnea.

„Minciuna s-a rostogolit doi ani de zile. La unii a prins. Nu e nicio virgulă în legile justiţiei care mă avantajează pe mine, nu este nicio lege dată mă avantajează pe mine. Pe de altă parte nu se discută că la Înalta Curte - şi nu judecătorii sunt de vină, ci conducerea Înaltei Curţi - nu s-a preocupat să aibă completuri de cinci constituite legal, nu s-a preocupat să respecte legea şi să facă completuri de trei specializate pe cazurile de corupţie, din legea 78”, a afirmat Liviu Dragnea.

În privința lui Tudorel Toader, Dragnea a fost tranșant: „CEx... ori doamna prim-ministru sau ne anunță că vrea să-l remanieze, ori colegi din CEx pot spune că vor să fie remaniat. Eu nu o să propun să fie remaniat Tudorel Toader. Nu pot să mă opun. Când o să ajungem acolo, dacă o să ajungem acolo, discutăm acolo.”

Pe de altă parte, prezent într-o emisiune la Antena 3, Codrin Ștefănescu a afirmat: "Suntem supăraţi pe domnul Tudorel Toader din mai multe motive. În decembrie, am avut Comitet Executiv Naţional, în care am spus că am promis că facem dreptate şi reîntregim în lege, astfel încât fiecare funcţionar, magistrat, procuror să răspundă în faţa legii pentru lucrurile pe care le face.

Prin urmare, vom modifica codurile prin OUG, vom da alea pentru completuri şi vom da amnistia şi graţierea. Ăsta este planul partidului pe care îl reprezint. Domnul Tudorel Toader, fiind în sală, a spus că 'Da' şi apoi a început să o mermelească. Am avut o emisiune cu Mihai Gâdea, în care a avut stăpânirea de sine să intre cu mine de trei ori consecutiv.

Eu îi spuneam: 'Domnule, lasă-mă cu articole şi cu limbajul elevat de nota 100, că oamenii care ascultă aici nu sunt toţi juriști. Oamenii care ne-au votat aşteaptă de la tine, împuternicitul nostru pe această funcţie, să faci naibii lucrurile pentru care am fost noi votaţi şi ce am promis, nu ce vrei tu. Vrei să faci ce vrei tu? Du-te la catedră, fă-ţi partid, fii şmecher tu!'"

