Atac dur la ministrul Mediului. Deputat PNL Roberta Anastase: ” Doamna Ministru Grațiela Gavrilescu sunteți Ministrul Poluării!”

Ploieștiul a trecut printr-un nou episod de poluare masivă, pe care locuitorii l-au resimțit din plin, în prima zi a săptămânii. Rețelele de socializare s-au umplut cu mesaje dure la adresa autorităților, dar și întrebări la care Garda de Mediu nu s-a obosit să răspundă.

Repornirea instalațiilor de la rafinăria Lukoil pare să fie principala cauză, însă autoritățile de mediu ar fi trebuit să prezinte date oficiale, ceea ce nu s-a întâmplat.

Au existat și reacții ale politicienilor. Deputat PNL, Roberta Anastase a lansat un nou atac la adresa ministrului Mediului, Grațiela Gavrilescu:

”Doamna Ministru Gratiela Gavrilescu sunteți Ministrul Poluării!

Acum am primit următorul mesaj: “În cartierul Mihai Bravu nu se poate sta afară, din cauza mirosului de la LukOil. Nu se poate respira în casă, afară nici atât. Nu a fost niciodată așa! Au ieșit vecinii la porți!

Și Ministrul Mediului mă gândesc că locuiește în Bucovina sau Banat...

Crimă cu premeditate e asta!”

Am sunat la Garda de Mediu și am primit ton de fax! Am sunat și la un alt număr la care nu răspunde nimeni!

L-am sunat și pe domnul primar Dobre! Mi-a spus că face tot posibilul să dea de cei de la Garda de Mediu, care fac “garda” de acasă!

Incredibil!!!!!!

Doamna Grațiela Gavrilescu aveți măcar idee despre ce se întamplă în instituțiile pe care le conduceți?