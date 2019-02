Bozianu (deputat PMP Prahova): ”Am propus 35 de amendamente pentru prahoveni respinse de PSD-ALDE”

Deputatul PMP, Cătălina Bozianu, a criticat respingerea de către majoritatea PSD-ALDE a celor 35 amendamente depuse la bugetul Ministerului Dezvoltării și administrației Publice pentru proiecte de infrastructură în Prahova:

Față de prahoveni, am datoria de a le vorbi despre amendamentele pe care le-am depus la proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2019, propuneri menite să finanțeze proiectele de natură să contribuie la dezvoltarea județului nostru. Am propus 35 de amendamente la bugetul Ministerului Dezvoltării și administrației Publice, pe care, din păcate, majoritatea PSD-ALDE le-a respins în bloc.

Am formulat aceste amendamente atât pe baza solicitărilor primarilor și ale consilierilor locali de toate culorile politice din localitățile prahovene, cât și pe baza nevoilor de dezvoltare pe care le cunoaștem. Un exemplu din ultima categorie este că am propus finanțarea cu 70 de milioane de lei a construcției variantei ocolitoare Valea Teleajenului-Vălenii de Munte, a cărei realizare ar degreva traficul infernal de pe DN 1.

Se pare însă că pesediștii consideră că prahovenii, românii, în general, nu merită nici autostrada Comarnic-Brașov, și nici o variantă care ar face cât de cât decent traficul pe cel mai aglomerat drum din țară.

Pentru Ploiești, cunoscând bine starea precară a finanțelor orașului, precum și lipsa de soluții a administrației actuale, am propus finanțarea de la bugetul de stat a celor mai urgente lucrări publice. Astfel, am cerut fonduri pentru modernizarea infrastructurii și pentru refacerea sistemului rutier în cartierele Buna Vestire, Mitică Apostol, Mimiu și Râfov, sau pentru modernizarea stației de epurare a apei din oraș.

De asemenea, am încercat să obțin finanțare pentru un proiect drag mie, pe care îl consider o prioritate a Ploieștiului: construcția unui spital nou de pediatrie. De asemenea, am pledat pentru finanțarea unor lucrări publice pe care bugetele locale nu le pot susține integral din Câmpina, Filipeștii de Pădure, Vălenii de Munte, Breaza, Gorgota și Slănic Prahova. Pentru Bușteni, am solicitat finanțarea cu 20 de milioane de lei a construcției unui spital nou orășenesc.

În ciuda faptului că actuala putere nu dă prea multe parale pe dezvoltarea județului nostru, am datoria să lupt, în continuare, pentru aceste proiecte. De aceea, voi relua aceste amendamente în fiecare an în care prahovenii decid, prin votul lor, că merită să-i reprezint în Parlament.

