Mihai Tudose: "Dragnea este de-a dreptul malefic. Stinge lumina peste întreaga țară" - VIDEO

Mihai Tudose arată că Liviu Dragnea este șeful real al Ministerului Dezvoltării și al Transporturilor și miniștrii nu au voie să miște nici măcar un deget fără acordul lui Dragnea.

"Nu se mai poate. Eu vă spun că nimeni întreg la minte nu-și asumă funcția de ministru al Transporturilor și al Dezvoltării pentru că acolo șef este domnului Dragnea.

Acolo nimeni nu are dreptul să facă nimic. Acolo nimeni nu are voie să dea un telefon la marile companii, nu are voie să miște un deget.

Dragnea este de-a dreptul malefic, încearcă să păcălească pe toată lumea. Nu a reușit nimeni în istoria asta să păcălească chiar pe toată lumea.

Dacă el vrea să facă din PSD un partid de 7%, este treaba lui. Să stea acolo până stinge lumina. Problema este că nu stinge lumina doar la el acasă, stinge lumina peste întreaga țară.", a declarat Mihai Tudose, la Realitatea TV.