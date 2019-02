Dezertare din PSD. Un deputat de Timiș trece la partidul lui Victor Ponta

Adrian Pau, deputat PSD de Timiș, a declarat sâmbătă, pentru Mediafax, că își va da demisia din PSD, urmând să se înscrie în partidul Pro România.

„Urmează să demisionez din PSD, nu mi-am depus încă demisia în scris, și o să mă alătur colegilor din Pro România. O să plec din PSD deoarece consider că adevărata social-democrație este făcută de Pro România și de colegii din acest partid. Consider că PSD se îndepărtează de adevăratele valori social-democratice, de promisiunile făcute electoratului, iar eu nu mă mai regăsesc aici. Tocmai de aceea am luat decizia de a mă alătura colegilor din Pro România”, a afirmat Adrian Pau.