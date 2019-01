Cutremur în PSD! Aurelian Bădulescu, viceprimarul Capitalei: ”Am mințit în fața procurorilor privind protestele din 10 august”

Considerat a fi un apropiat al primarului general Gabriela Firea, lui Aurelian Bădulescu i s-a retras sprijinul politic, devenind și el indezisrabil în principalul partid aflat la guvernare, PSD.

Bădulescu, vizibil nervos din cauza deciziei psd-iștilor, a reacționat la mai multe televiziuni, declarând că a mințit la Parchet, încercând să-și acopere partidul, în legătură cu reprimarea protestelor din 10 august, din Piața Victoriei.

„Dom'le, după câte am făcut eu... Am mers până acolo încât a trebuit să mint. (...) Am avut o altă atitudine decât cea care ar fi trebuit atunci când am declarat în faţa organelor de urmărire penală ce m-au întrebat referitor la evenimentele din 10 august şi am spus asta în contextul în care am vrut să subliniez faptul că am făcut tot ce mi-a stat în putere ca să trag cu acest partid“, a afirmat Bădulescu.

„Mi-a fost greu să ajung până aici, nu am crezut niciodată că dacă-i spui lui Codrin Ştefănescu trompetă şi munceşti atâţia ani în partidul ăsta eşti dat ca o măsea afară“, a adăugat Bădulescu.

Întrebat dacă va merge la Parchet să-şi schimbe declaraţia, Aurelian Bădulescu a replicat: „Nu, o să mă cheme Parchetul şi o să zică: Domnu' Bădulescu, ai spus că ai minţit». Da, domnule. «Ia pixul şi hârtia şi hai să vedem ce trebuie să îndreptăm aicea“.

El a mai susţinut că i s-a cerut de la partid, „în schimbul unor foloase“, respectiv „numirea pe funcţii sau numirea altor persoane în funcţii“, să nu o mai susţină pe Gabriela Firea, să schimbe majoritatea în CGMB.

surse declarații: realitateatv, romaniatv

