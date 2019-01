Deputatul PMP de Prahova, vizită în SUA: ”Românilor de aici le pasă de țară”

Deputatul PMP de Prahova, Cătălina Bozianu, a postat pe Facebook imagini surprinse în deplasarea din SUA pe care a efectuat-o sub semnul Centenarului și al Unirii lui Cuza.

Postarea deputatului PMP de Prahova pe Facebook:

”Un sfârșit de săptămână plin de căldură sufletească, alături de românii din Florida, sub semnul Centenarului și al Unirii lui Cuza. Am petrecut și am simțit românește, am jucat hora pe muzica cântată de Adriana Antoni și de Adi Balint și am vorbit despre cele bune și despre cele mai puțin bune de-acasă. Nu am ținut discursuri politice, am vorbit omenește și am ajutat la servirea mâncării, așa cum se obișnuiește la întrunirile sărbătorești ale românilor din America.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Mă bucur că am avut onoarea să întâlnesc sute de români care, deși trăiesc departe de țară, sunt cu sufletul alături de ea. Le pasă de România, o iubesc și o vor la fel de puternică, de bogată și de civilizată precum o vrem noi, cei care am rămas acasă.

Cred că noi, cei de-acasă, avem multe de învățat de la românii din Florida atât în ceea ce privește munca, succesul personal, cât și în ceea ce privește modul în care trebuie să funcționeze societatea românească.

Îi mulțumesc colegului nostru Sorin Roiban, președintele Partidului Mișcarea Populară-SUA și președintele Organizației Românilor Republicani, pentru invitația de a participa la această sărbătoare minunată și îl felicit pentru modul exemplar în care a consolidat comunitatea românească din Florida”.

Observatorul Prahovean De același autor









NEGATIV MEDIA - Creator de conținut online

comunicare[@]negativmedia.ro