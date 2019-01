Dan Rădulescu, deputat USR de Prahova: ”Într-un stat european, democratic, cu o piață liberă, învățământul privat trebuie încurajat!”

Deputatul USR de Prahova, Dan Rădulescu, a depus un proiect privind funcționarea unităților de învățământ particular și confesional.

Postarea deputatului pe Facebook:

În perioada regimului comunist, învățământul a constituit atribuția exclusivă a statului.

Despre învățământ privat, nici nu putea fi vorba, chiar dacă în perioada interbelică și antebelică acesta existase. Este îndeajuns să amintesc despre primul ”profesor particular” și unul dintre întemeietorii învățământul românesc modern, Gheorghe Lazăr – la început de secol XIX, în 1818, el a reușit să obțină aprobarea pentru înființarea unei școli românești la București.

Însă, după evenimentele din 1989, pe fondul schimbărilor ce au intervenit în sistemul de învățământ, legislația a permis, pe lângă sistemul public al serviciilor educaționale, funcționarea unor instituții care oferă servicii educaționale cu caracter privat.

Legea învățământului 84 din 24 iulie 2005 a fost prima lege ce a reglementat și organizat funcționarea actualului sistem de învățământ public și privat din țara noastră.

Într-un stat european, democratic, cu o piață liberă, învățământul privat trebuie încurajat!

Avantajele sunt numeroase - elevii pot studia într-o limbă străină sau în sistem bilingv, accentul este pus pe transdisciplinaritate, interdisciplinaritate și dezvoltarea personală a elevului, datorită numărului mic de copii dintr-o clasă, procesul de învățare este centrat pe elev, se acordă o importanță deosebită educației non-formale și, nu în ultimul rând, profesorii sunt selectați cu mai multă rigoare, fiind mai bine motivați decât în sistemul public.

Actuala legea a învățământului conține însă prevederi insuficiente referitoare la statutul, structura și organizarea instituțiilor de învățământ preuniversitar și universitar cu caracter privat, toate concentrate într-un singur articol. Acest fapt conduce la necesitatea adoptării unui cadru legislativ mai elaborat, care să prezinte, exhaustiv și explicit, materiile în care statul coordonează și sprijină sistemul particular de învățământ dar și în ce constau libertatea și autonomia la nivel organizatoric.

Inițiativa legislativă pe care am depus-o are scopul de a reglementa actualele prevederi, în sensul respectării în întregime a autonomiei în materie de organizare și de funcționare a unităților de învățământ particular și confesional.

