Petre Daea și un nou moment jenant în Parlamentul European: "Cormoranii în România fac baie în piscine"

Greu de spus cine este ministrul care conduce în topul ”perlelor” debitate cu prilejul aparițiilor publice, concurența fiind acerbă.

De la greșeli de exprimare, până la fraze fără sens, guvernații oferă zilnic motive pentru ca românilor să le fie jenă cu cei care îi conduc.

Am putea crede că fumează ”de calitate”, dacă nu am fi observat că atât pot ei. Am trecut de ceva timp de stadiul în care ne puteam amuza, fiind acum în faza în care să ne simțim rușinați, pentru că ne lăsăm conduși de asemnea specimene sfertodocte.

"Cormoranii în România fac baie în piscine", a spus ministrul Agriculturii, Petre Daea, miercuri, în Parlamentul European, unde a fost chemat în Comisia pentru pescuit pentru a prezenta prioritățile pe care România le are în domeniul pescuitului în mandatul preșeședinției Consiliul Uniunii Europene. Și nu este singura aberație din discurs.

Urmăriți înregistrarea video digi 24, conținând cele mai abracadabrante declarații ale lui Daea:

