Viorica Dăncilă a declarat în Parlamentul European: ”Se bănuieşte că protestatarii au fost trimişi din afară şi că erau drogaţi”

Premierul Viorica Dăncilă nu prea vorbește. Se întâmplă asta celor care nu au ce spune, excepții fiind cazurile în care primesc indicații despre și cum să vorbească.

Premierul Dăncilă a prezentat în Parlamentul European "viziunea" guvernamentală asupra protestului din 10 august - se bănuieşte că protestatarii au fost trimişi din afară şi erau drogaţi.

Această poziţie corespunde cu scenariile acreditate de Liviu Dragnea care a vorbit de finanţare din afară şi forţe paramilitare. Cât despre poveşti cu droguri, acesta au apărut şi ele în parte din presă.

Premierul Viorica Dăncilă a vorbit, în cadrul întâlnirilor pe care le-a avut în Parlamentul European, şi despre cele întâmplate în România pe 10 august când, reamintim, jandarmii au înăbuşit în nori de gaze şi cu violenţă protestul diasporei. Cum a prezentat Dăncilă lucrurile? (sursa declarație g4media)

"A explicat poziţia guvernului în ce priveşte reforma sistemului judiciar şi protestele din 10 august. Poziţia Guvernului este că totul se desfăşoară bine şi fără probleme. A spus că se bănuieşte că protestatarii au fost trimişi din afară şi că erau drogaţi. Potrivit premierului, doamna Kovesi a fost demisă de preşedinte.

Nu împărtăşim această viziune. Ne-am exprimat îngrijorările în ce priveşte reforma sistemului judiciar, care ar putea încetini lupta anti-corupţie dar şi în legătură cu violenţele poliţiei împotriva protestatarilor paşnici. Din punctul nostru de vedere, evoluţiile din România sunt periculoase deoarece ar putea face foarte dificilă sancţionarea actelor de corupţie. Totuşi, corupţia subminează bazele unei societăţi şi încrederea în instituţii.

Acesta este motivul pentru care am adus această problemă în Parlamentul European. Cetăţenii români sunt cetăţeni europeni şi merită aceleaşi drepturi şi o bună guvernare", a declarat pentru G4Media.ro Ska Keller, co-preşedinta grupului verzilor din Parlamentul European, după ce s-a întâlnit marţi cu premierul Viorica Dăncilă în Parlamentul European. Grupul verzilor este cel care care a iniţiat dezbaterea pe tema situaţiei statului de drept din România.

Este cât se poate de evidentă campania de demonizare a celor care au suficient de multe și de serioase motive să protesteze împotriva conducerii executive a României. Sunt ”drogați, finanțați din surse obscure, manipulați, violenți etc.”. Guvernarea încearcă să găsească motive... Nimic nou.

Așadar, premierul României, fără a avea vreo dovadă, jignește și acuză la grămadă protestatarii.

Am fost în Piața Victoriei pe 10 și 11 august, de unde am transmis în direct pentru cititorii observatorulph.ro ceea ce s-a petrecut acolo. Din mijlocul a zeci de mii de oameni nu am avut senzația că sunt înconjurat de drogați, psihopați, posedați. Erau oameni obișnuiți, mulți dintre ei veniți de la sute sau mii de km distanță. Nu aveau ochii injectați și nici spume la gură. Nu erau incoerenți, nici ei și nici copiii pe care îi țineau de mânuțe.

Or fi fost și niște ciudați, rătăciți prin mulțime, așa cum au fost și golanii instigatori, infiltrați să discrediteze protestul și să ”legitimeze” intervenția în forță a jandarmilor.

Viorica, această ființă patetică, lipsită de cele mai elementare calități și cunoștințe care să o recomande pentru înalta funcție pe care o ocupă, își permite să jignească atât de mulți conaționali. Viorica ”bănuiește”... Viorica ghicește în zațul de cafea, în bobi, ține cont de Mercur retrograd, de linia vieții din palma stângă. Viorica bănuiește...

Viorica nu poate să înțeleagă și să accepte că sunt oameni normali, care au dreptul la opinie, care nu au nevoie de nimeni care să-i învețe să înțeleagă, să se exprime, să dezaprobe ceea ce nu este în regulă, ceea ce le îngreunează viața de zi cu zi. Viorica nu acceptă și nu este lăsată să accepte că partidul său nu este deținătorul adevărul adevărului absolut, că nu toată lumea te iubește și că oamenii se nasc și mor liberi, cu sau fără PSD, PNL, PMP, USR, ALDE...

În cazul acesta, dacă mergem pe bănuieli, ca să fim măcar o dată în asentimentul bietei Viorica, putem să bănuim și noi că a intrat demonul prostiei în ea și de acolo și consecințele comportamentului nefiresc. Acest demon îi mănâncă literele din cap, îi amestecă cuvintele și gândurile și o face să debiteze imbecilități inimaginabile Ca si fim mai clari, bănuim că Viorica e posedată. Ptiu! Ptiu! Ptiu!

