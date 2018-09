Reacția lui Tăriceanu, după ce Grațiela Gavrilescu a făcut propagandă pro-referendum în biserică

Imaginile în care mai mulți politicieni din Prahova de la PSD, PNL, PMP și ALDE au fost surprinși în biserica din Bănești făcând propagandă refrendumului pentru familia tradițională au stârnit reacții contradictorii.

Dacă cei prezenți susțin că au fost invitații Coaliției pentru familie, care a ales biserica drept loc de desfășurare a întâlnirii, internauții au taxat prezența politicienilor, cu spatele la altar, într-o biserică.

V-ați strâns în biserică, cu spatele la altar, ca să nu doarmă persoane de același sex într-un pat?

Printre participanți s-a numărat și ministrul Mediului, președintele ALDE Prahova, Grațiela Gavrilescu. Aceasta a declarat pentru Știrile Pro TV că ”În an centenar şi pentru am fost şi invitaţi, mesajul a fost că unitatea poporului să nu fie ruptă, să coaguleze în jurul familiei, se poate trăi în România uniţi. Au zis toţi să fim uniţi în an centenar.”

Tineretul Național Liberal îl atacă dur pe senatorul PNL Iulian Dumitrescu, președintele PNL Prahova, din cauza participării la ”adunarea pentru referendum, din biserică”

Câteva ore mai târziu, liderul ALDE - partid din care face parte Ministrul Mediului - a venit cu o precizare.

Explicația președintelui PSD Prahova pentru participarea la ședința pro-referendum din biserica Bănești

Călin Popescu Tăriceanu: “ALDE nu se va implica în campania pentru referendum. Vom recomanda votanţilor noştri să voteze conform propriei conştiinţe, ţinând cont că societatea românească este una mai degrabă conservatoare.”

Marius Nica director editorial Este ziarist din 1997 și a colaborat cu mai multe instituții de media locale și naționale până în 2007, când a devenit editor coordonator al www.observatorulph.ro, liderul actual al presei prahovene. De același autor