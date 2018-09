UDMR a suspendat colaborarea cu PSD. Nu pentru felul în care guvernează, ci pentru că nu au primit ce au vrut la șantaj, numit generic protocol de colaborare

În această minunată și tolerantă țară, numită România, singurul loc de pe pământ unde separatismul pe criterii etnice este o afacere profitabilă, în această țară fiecare a obținut ce a vrut prin șantaj. Este țara în care doar majoritatea este cu adevărat discriminată, având mai puține drepturi decât alte etnii.

"Nu e vorba de reînnoire a protocolului de colaborare cu coaliţia de guvernare. În momentul când am semnat, am semnat pentru 4 ani şi, dacă nu o întrerupe cineva, e în vigoare. Noi în fiecare sesiune facem o analiză. În acest moment, eu am spus că, până când nu se rezolvă problema aceea din ordonanţa simplă din august, acel articol privind predarea limbii şi literaturii române în şcoala generală, clasele primare, nu putem să deschidem niciun alt subiect.

Sper că în această săptămână se va rezolva şi atunci, sigur, putem lua priorităţile legislative şi ale lor şi ale noastre, putem discuta alte amănunte. Până atunci nu există acest subiect. Până când nu se va rezolva acea problemă din ordonanţa simplă din august...", a afirmat Kelemen Hunor, la Parlament, întrebat dacă protocolul de colaborare parlamentară cu PSD - ALDE este în vigoare sau trebuie reînnoit.

"În ceea ce priveşte studierea limbii române la clasele primare din şcolile cu predare în limba maternă, am solicitat anularea articolului din ordonanţa simplă adoptată în luna august, pe care ministrul Educaţiei a eliberat-o în mod arbitrar, fără consultarea noastră. Acest lucru ar trebui să fie soluţionat de Guvern, săptămâna viitoare", declara vineri preşedintele UDMR.

Kelemen Hunor își urmărește interesele. Până la un punct este de înțeles, acel punct care pune capăt bunului simț. Domnul Hunor este deranjat de o decizie a majorității, afirmând că s-a produs o schimbare, fără ca minoritatea să fie consultată. Cum ar fi, ca într-o democrație, majoritatea să fie consultată?

Suspendând colaborarea cu PSD, cei de la UDMR nici nu bănuiesc cât bine pot face acestei țări, măcar simbolic.

Claudiu Vasilescu jurnalist Jurnalist din 1993. 10 ani de radio, 15 de TV și alternativ presă scrisă. ”Am ales presa online pentru că este singura unde nu există limite în exprimare.” De același autor