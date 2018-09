Dragnea ironizează apariția pozelor alături de Kovesi și îi cere lui Maior să le publice pe toate

Liderul PSD, Liviu Dragnea, știe că apariția acestor fotografii nu îi afectează imaginea în fața propriului electorat, așa că a decis să ironizeze situația, oferind și o explicație.

Dragnea a comentat poza în care apare alături de fosta şefă a DNA Laura Codruţa Kovesi şi care a fost postată joi pe Facebook de Victor Ponta.

El a atras atenţia că nu a ascuns niciodată faptul că a participat la întâlniri la care au fost mulţi oameni şi a adăugat, ironic, că i-a cerut lui George Maior, „arhivarul de serviciu”, să dea publicităţii toate pozele pe care le are cu el.

„A continuat şirul de poze prezentate de un turnător. Nu am ascuns niciodată că au fost întâlniri la care au participat mulţi oameni. Ponta a numit-o (pe Kovesi, n.r.) şi nu noi am dat-o jos, dar în mandatul nostru Kovesi a plecat de la DNA, este un om care a făcut mult rău”, a declarat Liviu Dragnea la finalul şedinţei CEx.

„Eu i-am cerut lui Maior, că înţeleg că el este arhivarul de serviciu, să dea toate pozele. Pe canapeaua aia au stat mulţi. Am fost eu, am plecat, a venit Kovesi, a fost Ponta. I-am spus că, dacă are poze cu noi îmbrăţişaţi, să le dea”, a spus Dragnea.

Fostul premier Victor Ponta a publicat, joi, pe Facebook o nouă fotografie cu Liviu Dragnea împreună cu Codruţa Kovesi, Gabriel Oprea şi George Maior şi spune că actualul lider al PSD nu a luptat niciodată cu „statul paralel”, ci doar şi-a urmărit propriul interes.

