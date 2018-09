Șuie Paparude și Trooper se retrag de la concertul CentenarFest. Care este motivul

Trupele Șuie Paparude și Trooper au anunțat, fiecare pe conturile lor de socializare, că se retrag de la concertul CentenarFest. Artiștii au luat această decizie după ce pe afișul evenimentului au apărut ca organizatori Primăria București și ARCUB.

„Bună seara. Am luat hotărârea să nu mai participăm la Centenar Fest. Mulțumim”, este anunțul postat de trupa Șuie Paparude.

Formația Trooper afirmă că organizatorii au mințit, ascuzând implicarea Primăriei Capitalei în evenimentul respectiv.

„Deci: am fost contactați de oameni minunați care vor să facă un concert frumos! Am discutat și ne-a fost spus că nicio primărie nu este implicată în acest eveniment. ASTĂZI a apărut afișul cu siglă Arcub și Primăria București. Am hotărât să NE RETRAGEM din acest eveniment. Trooper nu cântă la niciun concert din București pe afișul căruia apar Arcub și primăria. Le cerem scuze celor care voiau să ne vadă, însă vom avea și alte ocazii".

