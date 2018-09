Turiști mutați dintr-un hotel de pe litoral pentru face loc jandarmilor

A fost scandal pe litoral la Hotel California, din Jupiter, unde zeci de familii de turiști au fost mutate la un hotel inferior din cauza Cupei Jandarmeriei. Evenimentul a adunat peste 1.000 de jandarmi, polițiști și familiile acestora. Pentru ca aceștia să stea împreună, conducerea hotelului a fost nevoită să mute turiștii care cumpăraseră cazarea cu un an înainte, într-un alt hotel, inferior.

Cupa Jandarmeriei la fotbal pe plajă, ediţia 2018, a fost organizată de Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor – Secţia Română între 5 şi 9 septembrie, la Jupiter. Aproximativ 1.200 de jandarmi au participat la acest eveniment.

Succesul Cupei Jandarmeriei la fotbal pe plajă a însemnat un concediu stricat pentru câteva zeci de familii de turişti. Unii îşi luaseră bilete la Hotel California încă de anul trecut.

„Pe 29 decembrie 2017 am achiziţionat prin agenţia Litoralulromânesc.ro un sejur de 9 nopţi cu demipensiune la Hotel California în valoare de 2.500 lei pentru 2 adulţi şi un copil”, povesteşte Mirela Stoica pentru Libertatea. „Când am ajuns pe litoral, pe 1 septembrie, am fost refuzaţi la cazare la Hotel California!”, spune femeia. „Am fost preluaţi de o doamnă de la Hotelul Delta, care nu s-a prezentat, explicându-ne că din cauza cazării unui grup mare de turişti am fost mutaţi la Hotel Iris, care nu s-a dovedit a fi de aceeaşi categorie. Având doi copii, am dorit să stăm la Hotel California pentru că este aproape de plajă şi are piscină. În schimb, Hotelul Iris nu are piscină şi este departe de plajă şi ne-a fost repartizată o cameră la etajul al doilea, fără balcon şi extrem de mică, mai ales că aveam un pat suplimentar solicitat”.

Conducerea Hotelului California a declarat pentru Liberatea că: „I-am relocat pe turişti pentru că am avut o acţiune gălăgioasă, preponderent masculină. Să ştiţi că şi noi am avut de pătimit. Clienţii noi ne-au făcut destule probleme, gălăgie, geamuri sparte…"

Turiștii care refuzat relocarea din Hotel California au primit suma integrală de la agențiile de turism prin care achiziționaseră biletele.

Jandarmii însă nu au fost afectați de situație. Cătălin Bălteanu, jandarmul organizator a spus că: „Nu am niciun amestec în mutarea turiştilor, nici nu am ştiut de ea. Nu puteam să fac eu, că nu e hotelul lui tata!"

sursa: libertatea.ro

