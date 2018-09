Povestea emoționantă a Deliei, fetița de 6 ani din Vaslui, fără mâini și picioare, care merge la o școală obișnuită - VIDEO

O fetiță în vârstă de 6 ani dintr-un centru de plasament din județul Vaslui oferă o adevărată lecție de viață. Deși are un handicap grav, micuța merge la o școală obișnuită de stat.

Delia, care s-a născut fără mâini și picioare, a fost abandonată de părinți la naștere.

În momentul în care a fost abandonată de părinți, ea a fost preluată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGSAPC) Vaslui.

Deși are această problemă, Delia are un intelect peste media copiilor de vârsta ei. De aceea fetița și-a dorit să meargă la grădiniță la fel ca toți ceilalți copii, iar acum este în clasa zero.

Alături de alți 15 copii, Delia a fost înscrisă în clasa „Albinuțelor”, ce este coordonată de o învățătoare cu inimă mare și cu experiență în ceea ce privește copiii cu dizabilități.

Delia va merge la școală doar însoțită de instructorul de educație de la centrul de plasament unde este rezidentă. Reprezentanții DGASPC Vaslui îi caută acum fetiței un scaun special în care să stea la cursuri.

Vestea bună pentru Delia este că, atunci când va crește, va putea purta proteze, în condițiile în care are monturi care să permită acest lucru. Până atunci, însă, micuța fără mâini și fără picioare rămâne un exemplu de curaj și ambiție cum rar poate fi găsit.

