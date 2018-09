Numărul copiilor lui Borcea crește la 9. Valentina Pelinel are gemeni

În ziua în care Valentina Pelinel și Cristi Borcea au decis să devină o familie cu acte, fostul fotomodel a confirmat și vestea pe care o așteptau cu toții: este însărcinată cu gemeni.

Pelinel și Borcea își vor mări familia cât de curând, iar Milan va deveni frate mai mare. Valentina a confirmat fericita veste pentru cei de la spynews.ro: „Sunt în culmea fericirii. Da, e adevărat, vom avea gemeni".

Cristi Borcea are acum 7 copii, cu vârste între 20 de ani şi 2 ani. Prima soţie, Mihaela Borcea, i-a dăruit 3 copii: Patrick (20 de ani) şi gemenii Antonia şi Angelo (14 ani. A doua soţie, Alina Vidican, i-a dăruit doi copii, pe George Alexandru (6 ani) şi Gloria (4 ani). Cristi Borcea a avut o relaţie şi cu avocata Simona Voiculescu, cu care are o fetiţă, Carolyn (11 ani). Cel mai mic copil este băieţelul lui şi al Valentinei Pelinel, Milan Cristian (2 ani). Cristi Borcea are grijă de toţi cei 7 copii, pe care îi vede frecvent şi cărora le asigură tot ce este necesar.

De la eveniment a lipsit Gigi Becali, cel care a fost nașul lui Borcea la nunta cu Alina Vidican. Finanțatorul FCSB a dezvăluit că Borcea l-a sunat pentru a-i cere binecuvântarea, însă nu s-a pus problema să îl cunune din nou.

