A început procesul crimei de la metrou. Suspecta a povestit cum și-a împins victima pe șine

A început procesul Magdalenei Șerban, suspecta crimei din stația de metrou Dristor din iarna trecută. Ieri a avut loc confruntarea cu Alexandra Costache, tânăra sportivă care a reușit să scape după ce a fost împinsă de suspectă. Din păcate, Alina Ciucu, o altă tânără de 25 de ani, a murit strivită de metroul în fața căruia a fost aruncată de Magdalena Șerban.

Potrivit observator.tv, Magdalena Șerban a povestit cu sânge rece momentul crimei de la stația de metrou Dristor.

”Pe peron mă uitam la mai multe persoane și vedeam negru în jurul meu, la fiecare ce face. O fată care a venit mult spre mine în fața mea am împins-o fără să-mi dau seama. A căzut pe șine și nu se putea ridica de acolo pentru că era înălțimea mare. Doar un barbat ar fi putut să o scoată de acolo.

Când era cazută striga ca pot să-i iau geanta, moment în care eu am dat cu piciorul în geantă. Fata era cu mâinile întinse, iar geanta era în una din mâinile ei. Nu am încercat să o ajut și nu am văzut lovitura dată de metrou pentru că am plecat", a povestit cu sânge rece Magdalena Şerban.

Suspecta a spus că regretă faptele comise.

"Toate persoanele care erau acolo au văzut că era cineva pe șine, dar nu a sărit nimeni pentru ca venea metroul. Am plecat de acolo și am auzit țipete, dar eu eram deja pe scările rulante. Apoi am plecat să-mi cumpar pantaloni și de acolo m-a luat Poliția. Am stat două ore să-mi cumpăr pantaloni. Nu m-am întrebat ce a pățit persoana pe care am împins-o pe șină, pe mine mă interesa să-mi gasesc pantaloni mai ieftin. Regret faptele comise", şi-a încheiat declaraţia femeia.

