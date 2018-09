Primul fals în scrisoarea de susținere a Gabrielei Firea!

Regizoarea şi actriţa Chris Simion-Mercurian a declarat azi pe o pagină de socializare că nu a semnat pe nicio listă de susţinere a primarului general al Capitalei, Gabriela Firea.

Reacţia ei vine după ce şi-a văzut numele pe o scrisoare apărută zilele trecute în spaţiul public, în care zeci de personalităţi din lumea artei şi sportului o susţin pe Gabriela Firea, în contextul disputei politice cu preşedintele PSD, Liviu Dragnea.

Postarea regizoarei Chris Simion apare, potrivit portalului www.libertatea.ro, pe pafina de Facebook a actorului Marius Manole.

„Nu numai că nu am semnat, dar am citit această scrisoare acum câteva ore pe net, fiind în vacanță. Singura mea legătură cu Primăria Capitalei a fost și este festivalul Undercolud (repet, finanțat din bani publici, nu de primar). Să-mi arate și mie semnătura mea pe scrisoarea pe care sunt menționată. Căci eu o să vă arăt semnătura pe care mi-am dat-o pentru «FĂRĂ PENALI». Am cerut să fiu scoasă de pe acea listă!'.

Conform aceleiaşi surse, Chris Simion a trimis un SMS către consiliera pe cultură a primarului general, Monica Capatos, căreia i-a solicitat ca numele regizoarei să fie scos de pe acea listă de susţinători.

Aşa cum se ştie, primarul general a publicat încă de duminică pe propria pagină de Facebook scrisoarea persoanlităilor din sport şi din cultură care o susţin.

sursa: libertatea.ro

