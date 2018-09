Cum se majorează pensiile. Anunțul Ministrului Muncii

Ministrul Muncii a anunțat calendarul majorării pensiilor.

”Pana in 2021 noi crestem anual punctul de pensie, după cum urmează: în anul 2019 va fi 1265 lei, iar in 2020 crește la 1775 lei. In 2021 va fi 1875 lei, iar din 2022 era precizat ca se creste doar pe rata inflatiei. Daca inflatia va fi negativa, va fi o creștere de 2%” a declarat Olguța Vasilescu la România TV.

Reamintim că, la 1 iulie, punctul de pensie a crescut de la 1000 lei la 1100 lei.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

foto cu caracter ilustrativ (sursa: eskape)

Andra Ilie De același autor