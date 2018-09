Borcea, deținut de invidiat. A muncit într-un an cât 300 de deținuți la un loc

Cristi Borcea poate fi declarat, cu siguranță, deținutul anului, dacă luăm în calcul datele oferite într-un comunicat al Federației Sindicatelor din Administrația Penitenciarelor. În timpul cât a fost închis, Cristi Borcea a lucrat și 33 de zile într-o lună, timp în care a participat și la seminarii, dezbateri și alte activități educaționale.

Potrivit sursei citate, Borcea lucra necalificat, în timp ce făcea cursuri de calificare și se școlariza primar, participând simultan la activități sportive ori dezbateri sau recenzii de carte, deși suferea de nu mai puțin de 12 afecțiuni medicale și era apt pentru munci ușoare.

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a început audierile în dosarul 275/P/2018 constituit în urma denunțului referitor la posibile fapte de corupție în legătură cu favorizarea deținutului Cristian Borcea prin acordarea în mod ilegal a unor recompense.



Permisiuni de ieșire din penitenciar ilegale



În completarea informației inițiale precizăm că problema esențială a acordării permisiunilor de ieșire din penitenciar deținutului Cristina Borcea, este legată de interdicția legală de a acorda această permisiune de ieșire din penitenciar unui deținut care este cercetat sau urmărit penal ori are pe rolul organelor judiciare alte cauze (HG 157/2016 art. 213, alin. 2, lit. b și c).



Pe perioada detenției (martie 2014 - iulie 2018), deținutul Cristian Borcea a fost implicat în 3 dosare penale 6536/2/2008, 375/P/2017 și 806/2/2016 având pe rând calitatea de suspect, învinuit respectiv inculpat, iar date referitoare la aceasta există la dosarul de penitenciar acesta fiind citat și prezentat la oragnele judiciare.



Recompense acordate în condiții suspecte



Conform evidențelor, deținutul Cristian Borcea a acumulat în cei 4 ani executați 2378 de credite, cam cât ar fi putut acumula 300 de deținuți la un loc. Pe baza acestor credite a beneficiat de 20 de recompense cu suplimentarea drepturilor la pachet și vizită și 17 permisiuni de ieșire din penitenciar (dintre care 10 în ultimele 12 luni calendaristice). Niciun deținut din sistemul penitenciar nu a beneficiat de un asemenea număr de recompense.



Din documentele pe care le vom pune la dispoziția DNA și care au stat la baza acordării acestor credite reiese că deținutul Cristian Borcea s-a aflat de extrem de multe ori în situația în care lucra necalificat în timp ce făcea cursuri de calificare și se școlariza primar, participând simultan la activități sportive ori dezbateri sau recenzii de carte, deși suferea de nu mai puțin de 12 afecțiuni medicale și a fost clasat ca fiind apt pentru munci ușoare. Suspicionăm, deci, un volum imens de înregistrări contradictorii și în fals.



Deținutul Borcea Cristian figurează în evidențe cu luni în care ar fi lucrat câte 30 de zile (eg. ian, iunie 2018) și chiar 33 de zile (eg. martie 2018),excluzând celelalte activități pe care cei care i-au acordat creditele pretind că le-ar fi făcut, în condițiile în care în acele luni a avut câte 5 - 7 zile de permisiune de ieșire din penitenciar. Dealtfel, în ultimele 12 luni, media numărului de zile lucrate este de 28 în condițiile în care aproape în fiecare lună a beneficiat de acele 5 - 7 zile de permisie.



În acești 4 ani deținutul Cristian Borcea a participat pe hârtie la peste 140 de programe și activități educaționale, primind credite pentru participarea la enorm de multe dezbateri, câteva redactări de reviste, ceva recenzii de carte și foarte multe concursuri tematice. Nu a făcut cursuri de calificare, a absolvit în schimb module de școlarizare pentru adulți (geografie și istorie). În medie, ceilalți deținuți participă la 9 - 12 astfel de programe și activități educaționale într-un an, dacă au timp și nefiind la muncă.



Cristian Borcea a mai scris și două așa-zise lucrări științifice pentru care a primit și zile câștig și credite, una dintre acestea în doar 4 zile conform informațiilor pe care le deținem. Deși sunt destule neclarități în legătură cu aceste opere, iar autorul nu-și poate aminti exact la ce se referă, deținutul și-a primit recompensele.



Activități fictive înregistrate în fals



În mod surprinzător aplicația de evidență a recompenselor are un mare golîn ceea ce privește corespondența dintre activitățile desfășurate de deținutul Cristian Borcea și creditele primite, sistemul fiind în imposibilitatea de a înregistra automat activități care se suprapun. La ceilalți deținuți nu sunt astfel de probleme, anchetatorii vor trebui să lămurească misterul.



Există, așadar, suspiciunea rezonabilă a înregistrării unor activități fictive,lucru dealtfel constatat și de către Administrația Națională a Penitenciarelor prin rapoarte de control precum cel cu numărul 67285/30.12.2015.



Asfel, inspectorii ANP au constat, verificând activitățile educaționale la care a participat şi pentru care a primit credite detinutul Borcea Cristian că "în mod frecvent deţinuţii predau recenzia sau chestionarul completat deţinutului repartizat la activităti educative sau direct coordonatorului de activitate, fără a avea loc activităti de grup la clubul sectiei".



Deasemenea s-a mai constatat că "deşi toate aceste activităţi au fost programate să se desfăşoare de luni până vineri, în intervalul orar 07.30-15.30, la aceste activităţi au participat şi au primit credite şi detinuti repartizati la deservire, pontați efectiv pentru muncă" precizând că "nu există nicio formă de evidență care să reliefeze prezenţa deţinuţilor la aceste activităţi".



Aceasta este doar o mică parte a întregului tablou al favorizării deținutului-vip Cristian Borcea, sperăm că oragnele de anchetă vor putea să își facă de această dată datoria până la capăt și că cei vinovați vor plăti, inclusiv cu revocarea beneficiului liberării condiționate dacă va fi cazul.

