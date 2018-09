Mașină urmărită și blocată în trafic în Brașov. Agresorii susțin că a fost o farsă

Două familii din Mureș au trecut prin clipe de coșmar după ce mașina în care se aflau a fost oprită în trafic de mai multe persoane necunoscute. Oamenii voiau să ajungă la mare și mergeau pe un drum județean din Brașov când șoseaua a fost blocată de trei autoturisme.

Din fericire, toți cei din mașină, patru adulți și un copil de 3 ani, au scăpat cu bine, dar spun ca spaima pe care au trăit-o va fi greu de uitat.

"In seara de 16 august am pornit in drum spre mare, 4 adulți si o fetița de 3 ani, de la Sovata jud. Mureș am pornit spre Odorheiu Secuiesc-Rupea. Totul a inceput in comuna Cața din județul Brașov când doi tineri au vrut sa ne oprească făcând semn si bineințeles noi nu am oprit ne-am continuat drumul.

După câțiva kilometrii am observat că drumul este blocat de 3 autoturisme iar noi am oprit să vedem ce se intâmplă, aproximativ 15 tineri au pornit spre noi, intre timp au eliberat drumul iar noi am demarat de pe loc iar tinerii au inceput sa facă semne ca să oprim.

La ieșirea din comună am observat ca ne urmăresc iar la un moment dat au reușit sa ne depășească, au frânat in fața noastră iar pe imagini se poate observa cum un tânăr a vrut să coboare din autoturism pe portiera din spate, am reușit să ii depășim intrând in șanț iar ei in continuare ne urmăreau.

Din fericire am greșit drumul si am ajuns undeva intre Cața si Homorod. În timp ce eram urmăriți am sunat la numărul de urgență 112 iar polițiștii ne-au găsit după aproximativ 30 de minute".

Politia a identificat 6 suspecti, dar barbatii le-au spus oamenilor legii ca totul s-a vrut a fi o farsa facuta unor prieteni, insa au confundat masina. Indivizii au fost doar amendaţi pentru nerespectarea codului rutier şi tulburarea liniştii publice.

