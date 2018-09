Gigi Becali despre Dragnea: ”Un măscărici! Dragnea te face să îl iubești pe Iohannis!”

Unul dintre cei mai controversați indivizi din spațiul public, dar la fel de spumos în declarații, Gigi Becali, a reacționat dur în scandalul Firea-Dragnea.

Vine o zi, când ascultându-l absolut întâmplător pe Gigi Becali, nu poți să nu constați că nu are dreptate. Este adevărat că are ”calitatea” de naș al Gabrielei Firea, fiind subiectiv, însă omul are o abordare destul de realistă asupra situației în care Dragnea a adus PSD-ul, dar mai ales România.

Cum pe noi, oamenii de rând nu ne interesează ce dureri interne are un partid, dar ne interesează ce se întâmplă cu țara, devine interesant de ascultat ce spun oameni din anturajul celor doi rivali. În ultimă instanță, viitorul unei țări depinde de deciziile și acțiunile unor astfel de personaje.

În direct, pe postul RomaniaTV, Gigi becali a afirmat:

”Când văd atâția proști care îi iau apărarea lui Dragnea, pot eu să fac ceva? Ei au bani, câștigă alegerile. Eu nu am banii pe care îi are mafia lor. Nu mai am nici cuvinte de nervi.

Să pui oameni slabi ca să-i poți conduce, asta-i tiranie. Ăia care îl apără pe Dragnea sunt proști. Dragnea nici nu are dreptul să pună piciorul în România. A batjocorit o țară.

Nu mă mai sunați pe mine, că dau în Dragnea și o să aveți probleme. Măscăricii ăștia… Numai proștii îl pot susține pe măscăriciul ăsta (Liviu Dragnea ). Un tractorist, a făcut facultatea că era tatăl lui milițian. Dragnea te face să îl iubești pe Iohannis”

foto: digisport