Cristi Borcea ar fi beneficiat ilegal de 10 permisii într-un an. A fost sesizat DNA-ul

Nici după ce a ieșit din penitenciar, Cristi Borcea nu are liniște. Un lider sindical din sistem îi suspectează pe colegii săi că ar fi comis ilegalități, favorizându-l astfel pe Borcea.

Liderul Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Sorin Dumitraşcu, susţine că fostul acţionar al Dinamo Cristian Borcea, eliberat condiţionat în 2 iulie, a beneficiat ilegal de 10 permisiuni de ieşire din penitenciar într-un singur an, în perioada iunie 2017 - iunie 2018.

Dumitraşcu anunţă că a cerut Ministerului Justiţiei să facă verificări în acest caz şi că a sesizat DNA, conform news.ro

"Directorul Marian Dobrica i-a aprobat ilegal 10 permisiuni de ieşire din penitenciar într-un singur an. Astăzi am cerut Ministrului Justiţiei să dispună verificarea modului în care au fost acordate, în perioadă iunie 2017 – iunie 2018, cele 10 recompense cu permisiunea de ieşire din penitenciar pentru deţinutul Cristian Borcea şi am sesizat Direcţia Naţională Anticouptie în legătură cu posibile infracţiuni de abuz, fals şi corupţie în legătură cu favorizarea acestui deţinut-vip", anunţă Dumitraşcu.

El susţine că directorul general Marian Dobrica i-a aprobat deţinutului Cristian Borcea nu mai puţin de 10 recompense cu permisiunea de ieşire din penitenciar, în perioadele: 18.06 – 21.06.2017, 06.07 – 11.07.2017, 02.08 – 08.08.2017, 14.09 – 19.09.2017, 01.11 – 06.11.2017, 23.12 – 28.12.2017, 11.02 – 17.02.2018, 07.04 – 14.04.2018, 03.05 – 10.05.2018, 21.06 – 26.06.2018, cu încălcarea prevederilor legale în materie, întrucât "pentru ca aceste recompense să poată să fie acordate, ar fi fost necesare cel puţin 800 de credite conform Deciziei 433/2016, în sistemul penitenciar acest lucru fiind practic imposibil, în medie deţinuţii care se implică în activităţi sau care lucrează realizând 60 – 80 de credite într-un an, în funcţie de programul individual de educaţie şi intervenţie psiho-socială".

