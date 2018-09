Reacții după ce Vâlcov a publicat fișa medicală a protestatarului: "Gest mizerabil! Demisia!", "Ne vedem în instanță"

După ce Vâlcov a publicat pe Facebook fișa medicală a unui protestatar pe care îl numește și "sandilău", au apărut reacții dure la adresa consilierului Primului Ministru.

Europarlamentarul ALDE, Renate Weber, este prima care a avut o reacție dură față de Darius Vâlcov. Renate Weber îi cere demisia sau demiterea lui Vâlcov din funcția de consilier al premierului.

“Publicarea de către Darius Vâlcov a fișei medicale a unui om bolnav este un gest mizerabil din punct de vedere moral și un act ilegal, existând prevederi clare atât la nivel european, cât și în legislația noastră privind protecția datelor personale. Demisia, demiterea lui Darius Vâlcov sunt gesturi politice obligatorii. Ca și a celor care i-au permis accesul la un document medical. Dacă vrem “domnia legii”, atunci trebuie să înțelegem că legea este aceeași pentru toți, indiferent de simpatii sau antipatii politice. Încălcarea ei se sancționează”, a scris Weber pe Facebook.

Sandu Matei, protestatarul a cărui fişă medicală a fost publicată pe Facebook, anunţă că îl va acţiona pe acesta în instanţă.

"Acum 11 ani ramaneam singur cu 2 fetițe de 2 respectiv 8 ani, dar din pacate un politruc cu epoleti imi aduce aminte azi ce momente triste am trait in acea perioada...timpul a trecut, am devenit ,, tata si mama,, exemplar pt copiii mei, conf.celor spuse de apropiati, pt ca nu mi-a TULBURAT PERSONALITATEA nimeni. Este adevarat ca nu am deranjat asa mult mafia politica ca pana acum, dar sa te legi de aceasta depresie cauzata de pierderea unei persoane apropiate dragi este josnic, cu atat mai grav este ca vine de la creierul mafiei psd si consilierul Primului Ministru. Ma bucura aceste atacuri, asta imi dovedeste ca lupta mea civica are ecou printre ei, dar sa ajungi la niste acte medicale cu caracter personal este deja prea mult si trebuie vazut cine le-a oferit.

RUSINE valcov, RUSINE dragomir(pt cunoscatori) ! Pam pam

Va pupa Fam. Matei , ne vedem in instanta!", scrie Sandu Matei pe Facebook.

Darius Vâlcov a publicat o fişă medicală din 2006, în care care se precizează, la rubrica "diagnostic clinic", că Sandu Matei suferea de "tulburare polimorfă de personalitate".